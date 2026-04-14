La mossa di NVIDIA che potrebbe cambiare il mercato PC

NVIDIA avrebbe intenzione di comprare uno dei principali produttori PC. È la bomba sganciata da SemiAccurate, la stessa fonte che all’inizio del 2025 ha accostato Elon Musk a Intel, molto prima che si cominciasse a parlare concretamente del progetto Terafab che vede il chipmaker coinvolto nell’iniziativa di SpaceX, xAI e Tesla.

Dell o HP nel mirino di NVIDIA?

Non è stato fatto alcun riferimento al nome dell’azienda messa nel mirino per l’acquisizione, ma dopo che il rumor ha iniziato a circolare, le azioni di Dell e di HP hanno fatto registrare un rialzo in borsa. È forse un segnale?

Stando alla ricostruzione fornita, NVIDIA starebbe studiando e pianificando l’operazione già da fine 2024. Ora i tempi sarebbero maturi per chiudere la trattativa con una stretta di mano o per abbandonare l’idea. Di certo il capitale da investire non le manca, considerando gli enormi profitti generati nell’ultimo periodo dal business legato alla fornitura delle componenti per il settore dell’intelligenza artificiale. Un trend che lo scorso anno ha portato la società a superare i 5.000 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione, non era mai accaduto a nessun’altra impresa.

La leadership tra i produttori del mercato PC rimane nelle mani di Lenovo, che prendendo in considerazione il 2025 ha controllato il 27,1% della quota (fonte Statista) a livello globale. Segue poi proprio HP con il suo 21,3%, poi Dell con il 15,3%. Giù dal podio ci sono Apple al 9,2%, ASUS con il 6,9% e Acer con il 6,3%. Altri brand come MSI e Gigabyte si dividono la rimanente fetta della torta.

Un eventuale linea di computer a marchio NVIDIA potrebbe avere in dotazione i processori N1 e N1X già protagonisti più volte tra le voci di corridoio nei mesi scorsi. A ogni modo, utilizzare il condizionale è d’obbligo. Come sempre accade in questi casi manca però qualsiasi conferma o smentita da parte dei diretti interessati.