MotoGP GP Germania: come e quando vedere le gare in streaming

Torna la MotoGP con il Gran Premio di Germania. Un circuito molto particolare dove tutti i piloti sulle loro due ruote dovranno fare del loro meglio per salire sul podio o, per lo meno, accumulare punti indispensabili per risalire la classifica o mantenere i primi posti. Non perderti nemmeno una delle gare in programma per questo weekend ricco di emozioni. Scegli NOW TV e goditi la diretta esclusiva in streaming.

Scegliendo PASS SPORT puoi vedere tutti i contenuti di Sky in streaming risparmiando. Infatti, fin dall’attivazione, hai accesso a tutte le dirette non solo del Motomondiale, ma anche della Formula 1. Inoltre, puoi goderti tutto lo sport offerto da Sky in esclusiva. Non perderti UEFA Champions League, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket e tanto altro ancora. Il vantaggio è che essendo in streaming puoi portare i tuoi contenuti preferiti sempre con te. Dai un’occhiata al calendario completo degli appuntamenti:

Sabato 17 giugno

10:10 Prove libere

10:50 Qualifiche 1

11:15 Qualifiche 2

15:00 Sprint Race

09:45 Warm-up

14:00 Gara MotoGP

MotoGP: goditi ogni gara con uno streaming senza rallentamenti

Dì addio ai rallentamenti streaming con NordVPN, oggi in offerta speciale con un regalo. Goditi ogni gara della MotoGP in streaming senza buffering. Questo grazie ai server della VPN che forniscono sempre e ovunque una larghezza di banda illimitata. Goditi tutti i contenuti con un flusso dati stabile, anche in qualità 4K.

Viaggia dove vuoi e accedi alle tue piattaforme in totale sicurezza grazie a NordVPN. Infatti, se ti trovi fuori dall’Italia, con il tuo abbonamento a NOW TV PASS SPORT puoi vedere tutto senza problemi. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera che ti permette di portare in Europa tutti – o quasi – i programmi disponibili in Italia.

Così potrai accedere senza restrizioni geografiche all’app ufficiale di NOW TV con gli stessi dispositivi che utilizzi solitamente. Scegli il programma che desideri e inizia a guardarlo in streaming e senza costi aggiuntivi anche dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

