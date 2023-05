MotoGP Le Mans: calendario e soluzioni streaming

Guarda il Gran Premio di Le Mans su NOW TV. Questa è l’unica soluzione per vedere tutta la nuova stagione della MotoGP in diretta esclusiva streaming. Si tratta di un ottimo servizio che ti permette di portare sempre con te tutti i contenuti che ami.

Gran Premio di Le Mans: tutta la programmazione completa

Vediamo ora tutta la programmazione completa del Gran Premio di Le Mans. Si preannuncia una due giorni intensa per la MotoGP, ricca di sorprese. Dai un’occhiata al calendario delle trasmissioni in diretta streaming di NOW TV:

Sabato 13 maggio

8:40 Prove libere 3 Moto3

9:25 Prove libere 3 Moto2

10:10 Prove libere Moto GP

10:50 Qualifiche 1 Moto GP

11:15 Qualifiche 2 Moto GP

12:10 Gara 1 MotoE

12:50 Qualifiche 1 Moto3

13:15 Qualifiche 2 Moto3

13:45 Qualifiche 1 Moto2

14:10 Qualifiche 2 Moto2

15:00 Sprint Race Moto GP

16:10 Gara 2 MotoE

9:45 Warm-up Moto GP

11:00 Gara Moto3

12:15 Gara Moto2

14:00 Gara Moto GP

