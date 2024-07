MotoGP: quando e come vedere il GP Germania 2024 in streaming

Prosegue la stagione 2024/25 della MotoGP, oggi con il GP di Germania, in un campionato a ritmo serrato e colpi di scena incredibili. Dopo la grandiosa performance di Pecco ad Asse, ora ci troviamo in pista al Sachsenring. Cosa succederà durante la gara? Guarda subito il gran premio in diretta streaming esclusiva! Attiva ora NOW PASS SPORT.

Grazie a questo pacchetto super economico, a partire da soli 14,99€ al mese hai tutto lo sport di Sky in diretta streaming sui tuoi dispositivi mobili e su smart TV. Oltre alle dirette di MotoGP e Formula 1, per tutti gli appassionati di motori, questo piano ti dà accesso anche al grande tennis, alle coppe europee, al campionato italiano di Serie A TIM e Serie C NOW. Inoltre, hai anche la possibilità di seguire Premier League, NBA, golf e molto altro.

MotoGP: il calendario ufficiale del GP di Germania 2024

La MotoGP fa oggi tappa sul circuito di Sachsenring per lo storico GP di Germania. Guarda tutta la programmazione in diretta streaming ovunque tu sia, anche in viaggio sui tuoi dispositivi mobili o dalla tua smart TV. Attiva adesso NOW PASS SPORT. Da soli 14,99€ al mese hai tutto lo sport che ami, lo stesso trasmesso con Sky Sport.

Vediamo ora il calendario ufficiale del GP di Germania:

9:35 MotoGP – Warm Up

10:00 MotoGP Rider Fan Parade

10.30 Paddock Live

11:00 Moto3 – Gara

12:00 Paddock Live

12:15 Moto2 – Gara

13:15 Paddock Live

13:30 Grid

14:00 MotoGP – Gara

15:00 Zona Rossa

16:00 Race Anatomy MotoGP