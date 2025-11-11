 Motorola edge 60 neo disponibile in Italia
Arriva in Italia il nuovo Motorola edge 60 neo con schermo da 6,36 pollici, processore MediaTek, 8 GB di RAM, tre fotocamere posteriori e Android 15.
Con un leggero ritardo rispetto al previsto è arrivato in Italia il nuovo Motorola edge 60 neo. Lo smartphone è il “fratello minore” del Motorola edge 60 pro, dal quale eredita alcune caratteristiche estetiche. Ha specifiche di fascia media e un prezzo molto interessante. A fine novembre sarà disponibile anche il top di gamma Motorola edge 70.

Motorola edge 60 neo: specifiche e prezzo

Il nuovo Motorola edge 60 neo ha un telaio in plastica e una cover posteriore in silicone. Questi materiali garantiscono leggerezza (il peso è 174,5 grammi) e resistenza allo stesso tempo, come testimonia la certificazione MIL-STD-810H. Lo smartphone ha ottenuto anche le certificazioni IP68/69, quindi resiste a polvere e acqua.

Lo schermo pOLED ha una diagonale di 6,36 pollici, risoluzione di 2670×1200 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz, luminosità massima di 3.000 nits e supporto HDR10+. Motorola ha scelto inoltre il processore MediaTek Dimensity 7400, affiancato da 8 GB di memoria LPDDR4X e 256 GB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 13 e 10 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 32 megapixel, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68 Watt e wireless da 15 Watt.

Il sistema operativo è Android 15. Motorola promette fino a cinque anni di aggiornamenti. Sono presenti le funzionalità AI di Google e quelle di moto ai che sfruttano le tecnologie di Perplexity e Microsoft (Copilot). Il prezzo dello smartphone è 399,00 euro. Per una durata limitata ci sono anche gli auricolari wireless moto buds in regalo.

Pubblicato il 11 nov 2025

Luca Colantuoni
11 nov 2025
