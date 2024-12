Motorola moto g85 8GB + 256GB tuo con meno di 190€ su eBay

A un prezzo decisamente stracciato, il Motorola moto g85 è la scelta sorprendente per chi cerca prestazioni e risparmio. Oggi su eBay è tuo con meno di 190€ grazie alla promozione in corso prima di Natale. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 187,99€! Si tratta di un’ottima occasione se cerchi uno smartphone mediogamma a prezzo da entry level.

Tra l’altro, con questo risparmio ti stai assicurando un telefono dotato di 8GB di RAM e 256GB di ROM. Quindi, non solo hai tanto spazio di archiviazione per app, giochi e contenuti multimediali, ma ti assicuri anche una certa fluidità. Infatti, il multitasking è particolarmente efficace. Questo garantisce anche una certa longevità nel tempo e un’esperienza utente gratificante.

Il vantaggio è che con eBay questo Motorola moto g85 arriva a casa tua con consegna gratuita. Inoltre, puoi decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero. Basta selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento e, come per magia, pagherai subito solo 62,66€, mentre le altre rate nei due mesi successivi.

Motorola moto g85: tutta la tecnologia a prezzo da scaffale

Il Motorola moto g85 è la soluzione perfetta per chi cerca tutta la tecnologia oggi essenziale a un prezzo da scaffale. Infatti, oltre ai suoi 8GB di RAM e 256GB di ROM, questo smartphone è anche 5G. Questo significa che, con una SIM compatibile e sotto copertura 5G, puoi navigare a velocità più elevate. Ma non è tutto.

Con soli 187,99€ ti assicuri uno smartphone dotato anche di tecnologia eSIM. Stiamo parlando del futuro della connettività. Particolarmente importante per chi non vuole più avere a che fare con la SIM fisica o per chi viaggia molto e vuole integrare un piano dati per navigare senza costi eccessivi a destinazione.

Il display da 6,67 pollici è ampio e assicura una visione immersiva e curata dei contenuti. I colori sono sempre vivaci, così come i dettagli sono sempre curati. Inoltre, anche la luminosità assicura una visione perfetta sotto la luce diretta del sole. Il processore Octa Core assicura prestazioni eccellenti. Cosa stai aspettando? Acquista il Motorola moto g85 a soli 187,99€ subito o in 3 rate a tasso zero.