Motorola razr 50 disponibile in Italia

Motorola ha annunciato la disponibilità del razr 50 in Italia. Il nuovo smartphone pieghevole del produttore statunitense, disponibile in tre colori, sfrutta l’intelligenza artificiale generativa del modello Google Gemini per eseguire alcune funzionalità. Il “fratello maggiore” razr 50 ultra era già in vendita da fine giugno.

Motorola razr 50: specifiche e prezzo

Il Motorola razr 50 ha ovviamente lo stesso design a conchiglia del modello ultra, ma specifiche inferiori. Lo smartphone pieghevole ha uno schermo principale (interno) pOLED FlexView da 6,9 pollici con risoluzione di 2640×1080 pixel, supporto Dolby Vision e refresh rate variabile tra 10 e 120 Hz. Lo schermo esterno pOLED QuickView ha invece una diagonale di 3,6 pollici (1066×1056 pixel).

La dotazione hardware comprende inoltre il processore MediaTek Dimensity 7300X, 8/12 GB di RAM LPDDR4, 256/512 GB di storage UFS 2.2, due fotocamere posteriori da 50 e 13 megapixel (standard e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 32 megapixel, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterali, porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, batteria da 4.200 mAh con ricarica TurboPower da 33 Watt e wireless da 15 Watt.

Il sistema operativo è Android 14. Oltre alle funzionalità IA riservate al comparto fotografico, tra cui quelle incluse in Google Foto (Magic Erase, Magic Editor e Photo Unblur), sono disponibili quelle offerte dall’app Gemini preinstallata, accessibile direttamente dallo schermo esterno tenendo premuto il pulsante di accensione.

I colori sono Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange. Il prezzo base del Motorola razr 50 è 899,90 euro. Lo smartphone può essere acquistato sul sito del produttore o su Amazon con uno sconto di 50 euro.