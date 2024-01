MSI Claw: specifiche complete delle tre versioni

Durante il CES 2024 di Las Vegas è stata annunciata la prima console portatile con processori Intel Core Ultra. La MSI Claw, concorrente di ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go e Valve Steam Deck, verrà offerta in tre versioni. Il produttore taiwanese ha svelato le specifiche complete e i prezzi.

MSI Claw: specifiche e prezzi

Le tre versioni di MSI Claw condividono quasi tutte le specifiche, ad eccezione di processore e storage. La versione A1M-052US integra il processore Intel Core Ultra 5 135H con frequenza massima di 4,6 GHz e un SSD PCIe 4.0 M.2 2230 da 512 GB. La versione A1M-051US integra lo stesso SSD, ma è presente il più potente Intel Core Ultra 7 155H con frequenza massima di 4,8 GHz.

Infine, la versione A1M-050US integra la stessa CPU precedente, ma lo storage aumenta a 1 TB. Lo schermo touch ha una diagonale di 7 pollici e una risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Sul sito ufficiale è scritto che il refresh rate è 120 Hz. MSI ha confermato che il refresh rate è variabile tra 48 e 120 Hz.

Le rimanenti specifiche, comuni alle tre versioni, sono: 16 GB di RAM LPDDR5, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, due altoparlanti da 2 Watt, jack audio da 3,5 millimetri, slot per microSD, porta USB Type-C (Thunderbolt 4), batteria da 53 Wh, due trigger ad effetto Hall, due joystick, pad direzionale e pulsanti A/B/X/Y. Il sistema operativo è Windows 11 Home, ma sono supportati anche i giochi Android.

I prezzi sono 699,99 dollari (A1M-052US), 749,99 dollari (A1M-051US) e 799,99 dollari (A1M-050US). MSI non ha comunicato quando arriverà sul mercato statunitense. Non ci sono informazioni in merito alla distribuzione in Europa.