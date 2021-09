Museletter trasforma i documenti in una newsletter

Si chiama Museletter ed è il nuovo progetto che bolle nel pentolone di Area 120, l'incubatore di idee sperimentali che fa capo a Google. Si tratta nel concreto di uno strumento che automatizza la creazione di newsletter e blogpost partendo da un qualsiasi documento (testo, foglio di calcolo o presentazione) presente su Drive.

Area 120 by Google annuncia Museletter

Come spesso accade per le iniziative di questo tipo, non sarà immediatamente accessibile da tutti: sul sito dedicato trova comunque posto il modulo da compilare per richiedere un accesso in anteprima (sfortunatamente, al momento l'Italia non sembra rientrare nei piani). Il funzionamento è piuttosto semplice e si riassume in questo modo.

Crea un profilo pubblico per il tuo Google Drive e pubblica ogni file di Google Drive direttamente lì. Puoi anche distribuirlo a un elenco di indirizzi email. Ti basta aprire Museletter, selezionare un file su Drive e pubblicarlo.

Quanto sarà necessario attendere prima che Google metta Musletter a disposizione di tutti? Come sempre, quando si tratta di uno strumento nato all'interno di Area 120, il destino può essere appeso a un filo (ricordiamo ad esempio quanto accaduto al social network Shoelace). Al momento il debutto è comunque previsto entro i prossimi mesi.

L'utilizzo sarà gratuito, con la possibilità di creare liberamente un profilo all'indirizzo museletter.area120.google.com/NOME, ma con funzionalità premium per chi vorrà ottenere il massimo in termini di personalizzazione, statistiche e coinvolgimento del pubblico. Sarà inoltre possibile offrire i propri contenuti a pagamento, mediante una sottoscrizione. Ricorda qualcosa? Facebook e Twitter stanno facendo qualcosa di molto simile con Bulletin e Revue.

A chi potrà tornare utile? Il team al lavoro sul progetto fornisce alcuni esempi.