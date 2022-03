Un museo NFT simboleggerà la guerra tra Russia e Ucraina

Continua la dura guerra tra Russia e Ucraina. Nonostante tutti i tentativi per fermare questo conflitto, il presidente russo Vladimir Putin non ha cambiato idea e continua con l’invasione di questo Paese. Perciò il governo ucraino sta pensando di sfruttare gli NFT.

Sono molti gli aiuti che stanno arrivando dall’occidente alla popolazione, al governo e all’esercito ucraini impegnati a sopravvivere e a difendere il loro territorio. Si stima che, settimana scorsa, l’Ucraina abbia ricevuto quasi 100 milioni di dollari di donazioni in criptovalute. Una vera e propria salvezza per questo Paese che, grazie al sistema crittografico, ha potuto ricevere sostegno. Ma cosa centrano i Token Non Fungibili in tutto questo?

In sostanza, il governo ucraino ha annunciato l’intenzione di realizzare un museo NFT per simboleggiare e ricordare l’invasione della Russia. Attraverso la digitalizzazione delle principali notizie recuperate da testate giornalistiche fidate saranno composti pezzi unici, vere e proprie opere d’arte che potranno essere vendute e diventare storia. Anche in questo caso l’idea è quella di ricavare risorse per far fronte alla guerra.

L’Ucraina vuole realizzare un museo NFT

L’Ucraina si sta fortemente concentrando sulle risorse digitali. Le sta sfruttando per ottenere aiuti a sostegno dei suoi cittadini che sono rimasti nonostante il Paese sia minacciato dall’invasione russa. Le sta utilizzando per fornire tutto ciò che è necessario all’esercito per difendere i confini. E ora le utilizzerà per realizzare opere d’arte NFT come museo a simboleggiare questa guerra e ciò che la Russia ha fatto.

Questi NFT saranno pezzi unici che rappresenteranno ciò che è successo nei primi giorni dell’attacco quando la Russia ha iniziato a invadere l’Ucraina. La decisione di realizzare queste opere, che saranno poi vendute, e i proventi utilizzati per il Paese, arriva da Alex Bornyakov. Il Viceministro ucraino vuole presentare la storia sotto una forma differente che possa rimanere come memoria e opera d’arte di un museo, ma questa volta digitale.

Non sappiamo entro quanto saranno disponibili, anche perché Bornyakov ha già detto che per la realizzazione ci vorrà tempo. Infatti, l’intento è proprio quello di realizzare qualcosa di unico e attraente. Ciò dimostra la volontà di un Paese in difficoltà nel percorrere quelle che sono le strade più praticabili per riuscire a trovare un sostegno valido.

