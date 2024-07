Musk critica Zuckerberg sulla tavola da surf hydrofoil

Mark Zuckerberg ha recentemente fatto scalpore con un video di se stesso sulla tavola da surf hydrofoil nel giorno dell’Indipendenza. Il CEO di Meta è diventato virale dopo aver postato la clip su Facebook e Instagram, in cui si vede sventolare una bandiera americana e sorseggiare una lattina di birra, vestito di tutto punto con uno smoking.

La Risposta di Elon Musk

Elon Musk, tuttavia, non è rimasto impressionato dalla performance di Zuckerberg, anzi… In un post su X, il magnate di Tesla ha scritto: “Che possa continuare a divertirsi sui suoi yacht. Io preferisco lavorare“. Questa non è la prima volta che Musk lancia frecciatine alla sua nemesi nel mondo della tecnologia.

A giugno del 2023, Musk ha sfidato Zuckerberg in un combattimento sul ring a seguito di notizie che dicevano che Meta stava costruendo un rivale di X. Inizialmente Zuckerberg ha accettato la richiesta, ma ha poi accantonato la proposta dopo mesi di tira e molla. Musk, tuttavia, non ha dimenticato l’incontro e ha continuato a punzecchiare Zuckerberg sui social media.

Le critiche di Musk ai miliardari proprietari di yacht

Zuckerberg non è l’unico miliardario proprietario di yacht che Musk ha accusato di essere uno scansafatiche. Nel 2021, Musk ha fatto un’osservazione simile su Jeff Bezos, suggerendo che il fondatore di Amazon avrebbe dovuto dedicare più tempo alla sua società Blue Origin e meno tempo nella vasca idromassaggio…

Nonostante le critiche agli altri miliardari, Musk stesso non è nuovo agli yacht. A luglio del 2022 è stato visto rilassarsi su uno yacht a Mykonos, in Grecia. Tuttavia, il magnate di SpaceX notoriamente odia le vacanze. Negli ultimi 12 anni, ha dichiarato di aver cercato di prendersi una settimana di ferie solo due volte, e in entrambe le occasioni i suoi razzi sono esplosi. La lezione che ha imparato? Non prendere più le ferie!

Insomma, mentre Zuckerberg sembra godersi il suo tempo libero (e la vita), Musk continua a sottolineare la sua dedizione al lavoro e la sua avversione per le vacanze. Non è difficile scegliere da parte stare…