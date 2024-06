Musk e le donne di SpaceX: WSJ svela i legami controversi

Secondo un rapporto del Wall Street Journal, il CEO di Tesla e SpaceX, Elon Musk, sarebbe coinvolto in relazioni sessuali inopportune con dipendenti dell’azienda aerospaziale. L’articolo cita documenti e interviste a numerose fonti, delineando un quadro preoccupante.

Relazioni inappropriate, avance e ritorsioni

Il Wall Street Journal riferisce che Musk avrebbe avuto una relazione sessuale con un’ex stagista di SpaceX, per poi assumerla nel suo team esecutivo. Inoltre, avrebbe intrattenuto una relazione sessuale con un’altra dipendente dell’azienda. Ma non è tutto… Una terza donna ha dichiarato che Musk le avrebbe chiesto ripetutamente di avere figli con lui, nonostante i suoi rifiuti. Successivamente, le sarebbe stato negato un aumento di stipendio e il CEO si sarebbe lamentato delle sue prestazioni lavorative.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, una delle donne con cui Elon Musk ha avuto una relazione in passato è stata accusata da Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX, di avere anche una relazione con il marito della stessa Shotwell. Quando la donna ha riferito l’accusa alle risorse umane di SpaceX, Shotwell ha reagito chiedendo che venisse rimossa dal suo incarico di amministratore delegato in SpaceX.

L’articolo del Journal cita messaggi di testo, e-mail e altri documenti. Si basa su interviste a più di 48 persone, tra cui amici e familiari delle donne, nonché ex dipendenti.

Accuse di cultura tossica e molestie in SpaceX

Queste rivelazioni gettano ulteriore benzina sul fuoco. Negli ultimi anni, infatti, diverse testimonianze e azioni legali hanno descritto una cultura di molestie sessuali all’interno della compagnia spaziale fondata da Musk. Già nel 2021, per esempio, alcune donne che lavoravano in SpaceX avevano sporto denuncia raccontando di avance indesiderate e comportamenti inappropriati da parte di superiori e colleghi.

Successivamente, nel 2022, una hostess del jet privato di Musk ha raccontato che il CEO di Tesla le aveva offerto addirittura di comprarle un cavallo in cambio di un massaggio intimo. Infine, nei primi mesi del 2023, un’altra ex impiegata di SpaceX ha intentato una causa per discriminazione e abusi.

Indagini e cause legali in corso

Attualmente, SpaceX è oggetto di un’indagine da parte dell’agenzia californiana per i diritti civili, che sostiene che l’azienda discrimini le donne e compia ritorsioni contro i lavoratori che sollevano dubbi.