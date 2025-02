Musk potrebbe ritirare l'offerta di acquisto per OpenAI

Elon Musk potrebbe ritirare l’offerta da 97,4 miliardi di dollari (supportata da vari investitori) per l’acquisto della parte non-profit di OpenAI. Ciò avverrà solo se l’azienda guidata da Sam Altman rinuncerà alla trasformazione in for-profit. OpenAI ha accusato Musk di ipocrisia.

Un altro modo per bloccare la trasformazione

Da quasi un anno è in corso uno scontro legale tra Elon Musk e OpenAI. L’uomo più ricco del mondo e fondatore della startup nel 2015 afferma che non è stata mantenuta le promessa originaria, ovvero quella di offrire a tutti l’accesso libero alle tecnologie di intelligenza artificiale generativa.

Nel 2019, quando sono arrivati i primi soldi di Microsoft, è stata creata una sussidiaria “capped-profit” controllata dalla parte non-profit. Attualmente è in corso la trasformazione in un’azienda a scopo di lucro (for-profit), in particolare una public benefit corporation, che Musk vuole bloccare con la causa legale o con l’acquisizione.

In un documento depositato in tribunale dall’avvocato Marc Toberoff è scritto:

Se il consiglio di amministrazione di OpenAI è disposto a preservare la missione non-profit e a rimuovere il cartello “in vendita” dai suoi asset interrompendo la conversione, Musk ritirerà l’offerta.

Sam Altman ha dichiarato che non è ancora arrivata un’offerta formale, quindi quello di Musk è un bluff. Se dovesse arrivare verrà sicuramente respinta. L’azienda californiana ha evidenziato che l’offerta di acquisto contraddice le affermazioni di Musk nella causa intentata l’anno scorso.

Musk ha dichiarato che gli asset della parte non-profit non possono essere trasferiti a un’altra entità per un guadagno privato. Ora vuole invece acquistarli. In pratica, OpenAI ha accusato Musk di ipocrisia.