Offerta di Musk per OpenAI: chi sono gli investitori?

Nel fine settimana, Elon Musk aveva confermato di non voler acquisire TikTok. L’uomo più ricco del mondo ha un altro obiettivo, ovvero prendere il controllo di OpenAI con un’offerta di 97,4 miliardi di dollari, grazie all’aiuto di un consorzio di investitori.

Chi supporta Elon Musk?

Elon Musk è stato uno dei fondatori di OpenAI, ma ha successivamente lasciato la startup dopo il tentativo di ottenere una quota di maggioranza e la fusione con Tesla. L’anno scorso ha denunciato OpenAI per aver abbandonato la sua missione originaria di offrire a tutti l’accesso libero alle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. A fine novembre 2024 ha chiesto ad un giudice di bloccare la trasformazione in azienda a scopo di lucro. Lo scontro legale è ancora in corso.

Musk ha ora annunciato una mossa a sorpresa. Tramite il suo avvocato (Marc Toberoff) ha presentato al consiglio di amministrazione di OpenAI un’offerta di acquisto per il ramo non-profit.

È tempo che OpenAI torni a essere la forza open source e incentrata sulla sicurezza che era una volta. Faremo in modo che ciò accada.

Il CEO Sam Altman ha dichiarato pubblicamente che OpenAI potrebbe invece acquisire X per 9,74 miliardi di dollari (Musk ha scritto in risposta che Altman è un truffatore). Ai dipendenti ha invece detto che la struttura aziendale garantisce che nessun singolo può prendere il controllo di OpenAI.

Oltre allo stesso Musk e alla sua xAI, il consorzio di investitori include anche Baron Capital Group, Valor Management, Atreides Management, Vy Capital, Emmanuel Capital Management e Eight Partners VC. Baron Capital Group, Valor Management, Atreides Management e Vy Capital sono guidate da sostenitori di Musk che possiedono quote delle sue aziende (SpaceX, Tesla, The Boring Company e Neuralink). Il proprietario di Eight Partner VC è un “enorme fan” del DOGE guidato da Musk.

Secondo Axios, Musk non può acquisire un’organizzazione non-profit. Lo scopo dell’offerta è aumentare il prezzo che il team di Altman dovrebbe pagare per acquistare le attività sottostanti di OpenAI, al fine di ristrutturarla dal suo status originale di organizzazione non-profit.

SofBank dovrebbe investire almeno 25 miliardi di dollari in OpenAI, portando il suo valore di mercato a 300 miliardi di dollari. Quindi l’offerta di Musk è molto più bassa.