Musk rivela i nomi dei proprietari di X: c'è anche Sean Combs

Il mistero che avvolgeva l’elenco completo degli azionisti di X, l’azienda un tempo nota come Twitter, è stato finalmente svelato grazie a un’ordinanza del tribunale. La decisione, emanata nel giugno 2023, obbliga la società di Elon Musk a rendere pubblici i nomi dei suoi investitori, gettando luce sui volti noti e meno noti che hanno sostenuto l’acquisizione da parte del magnate.

Nomi noti e sorprese nell’elenco degli azionisti

Tra i nomi già noti figurano le società di venture capital Andreessen Horowitz, Draper Fisher Jurvetson e Sequoia Capital, insieme al fondatore di Oracle Larry Ellison e alla società di criptovalute Binance. Tuttavia, l’elenco ha riservato anche alcune sorprese, come il coinvolgimento del rapper Sean Combs, alias Puff Daddy, attraverso la Sean Combs Capital e di Bill Ackman, l’investitore attivista, attraverso la Pershing Square Foundation. Anche 8VC, la società di VC co-fondata da Joe Lonsdale di Palantir, nota per i suoi legami con oligarchi russi, figura tra gli azionisti.

Dagli investitori storici di Twitter ai nuovi volti

Alcuni degli azionisti elencati erano già investitori in Twitter prima dell’acquisizione da parte di Elon Musk. Il cofondatore di Twitter Jack Dorsey e il principe saudita Alwaleed bin Talal al Saud, ad esempio, avrebbero trasferito le loro azioni di Twitter in partecipazioni nella nuova X. Questo passaggio di testimone evidenzia la continuità e l’evoluzione dell’assetto proprietario dell’azienda.

La trasparenza come punto di partenza per ulteriori indagini

Sebbene il documento del tribunale contenente l’elenco degli azionisti risalga al 9 giugno 2023, la sua pubblicazione è avvenuta solo questa settimana, grazie alla mozione presentata dal Reporters Committee for Freedom of the Press per conto del giornalista indipendente Jacob Silverman. Nonostante molti dei finanziatori di Musk fossero già noti e l’elenco non includa le quote di proprietà, Silverman sostiene che si tratti di un punto di partenza essenziale per giornalisti, ricercatori, regolatori e attivisti che desiderano fare luce sulle dinamiche interne di questa influente azienda.