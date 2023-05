MyPOS ti offre più di una soluzione POS: ecco quali

MyPOS è un sistema di punto vendita portatile che si rivolge ai liberi professionisti, consentendo loro di accettare pagamenti sempre e ovunque grazie a più di una soluzione POS.

Può connettersi alla rete 4G tramite SIM oppure al Wi-Fi, garantendo un rapido accredito dei fondi, anche nel fine settimana.

Inoltre, myPOS offre un conto aziendale multivaluta gratuito, insieme a una carta Visa aziendale e altri servizi supplementari.

MyPOS ti offre più di una soluzione POS

MyPOS ti offre più di una soluzione tra cui scegliere. Sia che tu preferisca avere una mobilità completa o un dispositivo fisso, myPOS ha opzioni per soddisfare le tue esigenze.

I modelli sono dotati di varie funzionalità tra cui un dock, una stampante per ricevute, un registratore di cassa e persino un sistema operativo Android.

I dispositivi MyPOS sono attrezzati per accettare tutte le forme di pagamento inclusi contactless, banda magnetica e chip.

Inoltre, sono autonomi e non richiedono dispositivi esterni per il funzionamento, garantendo prestazioni ottimali.

Con un design elegante e pratico, i modelli myPOS sono progettati per soddisfare facilmente tutte le esigenze della tua attività.

Non ti verrà addebitato un canone mensile quando utilizzi il servizio, ma le commissioni verranno detratte dagli importi accreditati.

Inoltre, myPOS mette a disposizione un conto corrente esercente con IBAN a costo zero e viene fornito con una carta da visita VISA con accesso istantaneo ai fondi.

Non ci sono costi di connessione per gli utenti in tutta Europa. Il sistema POS viene fornito anche con un’applicazione per smartphone ed è possibile accedere al supporto tramite telefono, chat o e-mail.

Con MyPOS, hai la possibilità di acquistare pacchetti che includono il sistema POS e accessori extra come rotoli per ricevute e un dock di ricarica.

Il processo di registrazione al servizio è incredibilmente semplice. Inizialmente, dovrai acquistare un terminale POS dai modelli disponibili.

Successivamente, ti verrà richiesto di compilare un modulo di richiesta online che non dovrebbe ti porta via più di cinque minuti per essere compilato.

Questo ti garantirà l’accesso a un conto MyPOS. Riceverai anche assistenza da agenti dedicati per aiutarti a iniziare con il dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.