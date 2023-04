Navigare in sicurezza e senza tracciamento: con AtlasVPN bastano 1,61 euro al mese

Per navigare in rete in sicurezza e senza tracciamento diventa oggi fondamentale poter contare sul giusto supporto software. Per questo motivo, affidarsi ad una VPN è oramai necessario per poter proteggere il traffico dati, grazie alla crittografia di livello avanzato e a sistemi di identificazione e blocco automatico dei malware, e annullare qualsiasi forma di tracciamento, affidandosi a soluzioni che seguono politiche “no log”.

Tra le opzioni migliori per chi è alla ricerca di una nuova VPN per navigare in rete in sicurezza e senza tracciamento c’è AtlasVPN. Il servizio è disponibile oggi in offerta ad un ottimo prezzo: scegliendo il piano biennale, infatti, si riceveranno 3 mesi gratis aggiuntivi per un abbonamento complessivo di 27 mesi da 1,61 euro al mese. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

AtlasVPN: è la VPN giusta per navigare in sicurezza

Con AtlasVPN è possibile sfruttare un servizio in grado di abbinare velocità e sicurezza di navigazione. La VPN include la protezione del traffico dati con la crittografia e assicura l’assenza di tracciamento grazie ad una politica no log. Da notare anche un sistema di blocco automatico dei malware, per massimizzare la sicurezza durante l’utilizzo del web.

Da notare che AtlasVPN aggiunge una connessione senza limiti di banda e un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, è possibile navigare sempre ad alta velocità, sfruttando la propria rete Internet senza limitazioni, e aggirando eventuali blocchi all’accesso a siti e servizi web.

Con l’offerta in corso è possibile attivare AtlasVPN con una spesa di appena 1,61 euro al mese: basta scegliere il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi (per un totale di 27 mesi). In questo modo, si può accedere ad uno sconto dell’83% rispetto all’abbonamento mensile e navigare in sicurezza e senza tracciamento registrando una spesa minima.

AtlasVPN non è l’unica VPN su cui puntare: ci sono numerose alternative molto interessanti da sfruttare per un accesso sicuro e privato ad Internet. Per un quadro completo sulle migliori è disponibile la tabella qui di seguito.

