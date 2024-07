Navigazione anonima: è possibile nascondere completamente le tue attività online?

La navigazione anonima e la modalità incognito sono due cose diverse. Per rendere invisibile la propria attività sul web agli occhi di cybercriminali e inserzionisti non è sufficiente attivare la speciale modalità inclusa nei principali browser Internet (vedi Google Chrome e Safari).

La soluzione più efficace prevede l’installazione di una VPN (virtual private network), tramite la quale l’indirizzo IP viene offuscato, così da nascondere non solo ciò che si fa online, ma anche la propria identità. Uno dei servizi migliori in tal senso è NordVPN, in grado di offrire il servizio più completo grazie a una velocità di connessione superiore alla concorrenza e a funzionalità extra come Threat Protection. Oggi è in offerta a 3,99 euro al mese per due anni, con sconti fino al 69% e Giga gratis per il servizio di eSIM internazionale Saily.

Navigazione in completo anonimato con una VPN

Per ottenere dunque una navigazione in completo anonimato, e difendersi così dai sempre più frequenti attacchi informatici, lo strumento migliore è una VPN. Non basta, infatti, attivare la modalità in incognito per rendere privata la propria navigazione. C’è bisogno, invece, di una soluzione più completa, sofisticata, che risponde appieno al servizio VPN.

Il punto di riferimento in Italia e all’estero è NordVPN, che tra le altre cose offre l’esclusiva funzionalità Threat Protection per una navigazione ancora più anonima. L’opzione appena citata rileva in automatico eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet, inoltre blocca i web tracker e la pubblicità invasiva.

Tutto questo a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi, con un risparmio superiore a 100 euro. In più, se il servizio non soddisfa le aspettative iniziali è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.