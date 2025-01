Navigazione senza fastidi: scopri il tool che elimina la pubblicità invadente

Navigare online senza interruzioni indesiderate è un desiderio comune per chiunque passi molto tempo sul web. La pubblicità invasiva e i tracker nascosti possono non solo disturbare la navigazione, ma anche compromettere la privacy dell’utente. Surfshark VPN ha pensato a una soluzione efficace per ovviare a questi problemi: CleanWeb, uno strumento adblock integrato, incluso nel piano Surfshark Starter. Grazie a un’offerta esclusiva, è possibile attivare il piano biennale al prezzo di 2,19€ al mese, con un risparmio dell’86% e 3 mesi extra gratuiti. Andiamo a scoprire le funzionalità di questo tool.

Vuoi un web senza pubblicità? Ecco come con Cleanweb di Surfshark

CleanWeb non è solo un semplice adblock: è una barriera contro le minacce digitali che migliorano sensibilmente l’esperienza online. Rimuove gli annunci pubblicitari fastidiosi, blocca i tracker e garantisce una protezione aggiuntiva contro siti potenzialmente dannosi. Tutto questo senza rallentare la connessione e mantenendo la navigazione fluida e piacevole.

La forza di CleanWeb risiede nella sua capacità di identificare e neutralizzare le pubblicità e i tracker che spesso si nascondono nei siti web. Inoltre, riduce il consumo di dati mobili eliminando contenuti inutili che appesantiscono la navigazione, rendendolo ideale anche per chi naviga frequentemente da smartphone o tablet.

Attivare CleanWeb è semplice e conveniente grazie al piano Surfshark Starter, che include non solo il blocco degli annunci, ma anche la VPN con dispositivi illimitati. L’offerta biennale, scontata dell’86%, permette di accedere a tutte le funzionalità per soli 2,19€ al mese, con 3 mesi extra gratuiti inclusi.

Non lasciare che la pubblicità invadente rovini la tua esperienza online. Scopri CleanWeb e goditi una navigazione senza ostacoli e in totale sicurezza. Approfitta ora di questa promozione esclusiva e proteggi il tuo tempo online: vai sul sito di Surfshark e attiva Cleanweb.