NeN: la bolletta si paga comodamente con Satispay

Si segnala oggi una new entry tra i metodi che i clienti NeN, la prima EnerTech italiana, hanno a disposizione per pagare la bolletta: c’è anche Satispay. La piattaforma di mobile payment va così ad aggiungersi alle più tradizionali carte di credito e ai conti correnti.

L’app di Satispay per pagare la bolletta NeN

È dunque possibile far fronte alla spesa mensile per la fornitura di luce e gas in modo comodo e smart, proprio come si fa con gli acquisti quotidiani effettuati nei negozi o alla cassa del supermercato. Per abilitare l’addebito con Satispay è sufficiente scegliere questa tipologia di pagamento al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto. Chi è già cliente può invece selezionare la nuova opzione all’interno della propria Area Personale.

Sono già quasi tre milioni gli utenti che hanno scelto Satispay e la sua ampia gamma di servizi, che non si limita ai pagamenti. Tra le molte funzionalità offerte citiamo le ricariche telefoniche verso tutti i principali operatori del mercato, il versamento di quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione grazie all’integrazione con il circuito pagoPA, i bollettini, il bollo di auto e moto, la gestione dei risparmi personali, il salvataggio delle tessere fedeltà, le donazioni in beneficienza e il trasferimento di denaro ai contatti presenti in rubrica senza alcuna spesa. Per chi ancora non ha un account, iniziare è davvero semplice: non bisogna far altro che scaricare l’applicazione nella sua versione Android oppure in quella iOS, a seconda del sistema operativo installato sul proprio smartphone.

