Cuore nerd, idea last-minute: gli imperdibili

Quando il conto alla rovescia giunge agli ultimi battiti, la prima cosa che bisogna guardare quando si cercano online buone idee per gli acquisti last-minute di Natale è la data di arrivo. Questa, ad esempio, è una buona notizia:

E di qui si parte. Se le idee mancano, chi sta navigando un sito come Punto Informatico cerca probabilmente spunti sufficientemente “nerd”. Ed un last-minute è low budget per definizione. Ecco dunque alcune idee irrinunciabili, da portare a casa con pochi euro e con un click in tempo utile per rendere speciale – nonostante tutto – anche il Natale 2020.

Orologio

No, l’orologio di Ritorno al Futuro non è ancora abbastanza. Bisogna spingersi oltre. Così, ad esempio, con soli 25,40 euro:

Si tratta di un orologio binario, nei quali la lettura è composta soltanto da una combinazione di “0” e “1”. Per leggere l’ora, insomma, è sufficiente seguire un semplice procedimento logico che non sarà però alla portata di tutti: “La riga superiore mostra l’ora attuale. I LED rappresentano 8, 4, 2 e 1. La riga inferiore mostra i minuti e i LED rappresentano 32, 16, 8, 4, 2, 1. Somma i numeri illuminati ed è fatta“.

Genio e sregolatezza: nerd, appunto.

T-Shirt

Un evergreen, con la maglietta non si sbaglia mai. Per un nerd è un marchio di fabbrica, un segno di appartenenza. Alcune tra quelle immancabili:

Felpa

In alternativa, o in abbinata, alla t-shirt, la felpa è una validissima opzione che fa perfettamente parte del “mood” che si sta cercando. Qualche opzione:

Accessori

Ogni volta che vedi “Playstation” ti viene voglia di mettere mano al portafoglio? Bene, con questo ogni volta che vedrai il portafoglio ti verrà voglia di mettere mano alla PlayStation:

22,90 euro, distribuzione ufficiale Sony, irrinunciabile per i veri fans.

In alternativa, per distinguere in modo inequivocabile le chiavi di casa rispetto a tutte le altre, la soluzione è la seguente:

I nerd sembrano complicati, ma non è mica difficile renderli felici.