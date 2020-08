Ok Google, ora anche Nest è un Assistente

Non tutti gli utenti Nest sanno di avere in mano un Assistente Google al quale poter porre le proprie domande ricevendone risposta, parimenti a quanto succede con qualsivoglia speaker abilitato a medesima funzione. Chi è in possesso di una Nest Cam per interni (abilitate tanto Nest Guard quanto Nest Cam IQ per interni), infatti, può interagire direttamente con la telecamera stessa sfruttando i microfoni di cattura audio e le casse di output in dotazione.

L’Assistente Google entra nelle Nest Cam

Nest Cam IQ è oggi disponibile sul mercato a prezzo ormai dimezzato rispetto agli esordi (169,99 euro rispetto ai 349,99 euro di listino). Oggi, però, ha un valore aggiunto rispetto agli mesi passati: oggi l’Assistente Google aggiunge una funzione ulteriore, consentendo un servizio precedentemente non disponibile. Due piccioni con una fava, insomma, a prezzo scontato ormai stabile: una buona idea sulla quale immaginare un occhio vigile sul proprio ufficio o sulla propria abitazione.

Quello che era uno strumento pensato per la videosorveglianza, infatti, aveva già in dote tutto quanto necessario e sufficiente per abilitare all’uso di Assistente Google. L’aggiornamento è però postumo e non tutti sanno quindi di poter sfruttare questa funzione.

Per accedere all’Assistente Google dalla propria videosorveglianza Nest (proprietà Alphabet) è sufficiente accedere all’app dedicata con il proprio Google Account. A questo punto è sufficiente accedere alle impostazioni e selezionare “Aggiungi l’Assistente Google” per abilitarne l’utilizzo. Non c’è altro da fare, a questo punto, se non che esordire con un “Ok Google” seguito da una qualsivoglia domanda: la videocamera risponderà con un buon volume ed una buona qualità audio, consentendo una perfetta interazione nel bel mezzo del salotto o ovunque verrà riposto l’obiettivo per il monitoraggio degli ingressi e dei movimenti nell’ambiente domestico (o di ufficio).