Netflix cambia l'interfaccia TV e gli utenti si ribellano

La nuova versione dell’app TV di Netflix non è ancora disponibile per tutti, ma quando lo sarà, chi è abituato al vecchio layout, potrebbe rimanere spiazzato. Come promemoria, a maggio Netflix ha presentato una nuova interfaccia della sua applicazione, che in teoria dovrebbe rendere più facile la scoperta dei contenuti.

Adesso la barra di navigazione è sempre visibile in alto, con ricerca, sezione dei film e delle serie sempre a portata di telecomando. L’interfaccia è anche più “reattiva”, le raccomandazioni cambiano mentre si scorrono i titoli. La differenza più evidente sono le dimensioni delle copertine. Netflix le ha ingrandite per mostrare più informazioni su ogni film o serie: durata, premi vinti, posizione in classifica, attori principali.

“Con la nuova interfaccia, puoi scoprire cosa rende ogni titolo degno di essere guardato prima di premere play“, spiega Netflix. L’idea è dare più dettagli per aiutare a scegliere meglio cosa vedere.

I fan inveiscono contro la nuova interfaccia di Netflix

Copertine più grandi significano meno titoli visibili contemporaneamente. Se prima si vedevano una ventina di film in una riga, ora se ne vedono molti meno. E per chi preferisce avere una panoramica più ampia e poi approfondire i titoli che gli interessano, potrebbe essere frustrante.

Sui social la reazione è stata piuttosto netta. “Pensano che siamo ciechi“, ha scritto qualcuno su X. “Per l’amor di Dio, riportate l’interfaccia vecchia“, ha commentato un altro utente postando le immagini del confronto. E anche su YouTube, nei commenti del video di presentazione, molti chiedono esplicitamente di ripensarci. L’accusa più frequente? Netflix ha trasformato l’interfaccia TV in un’interfaccia da tablet.

Netflix ovviamente dice che i test interni dicono il contrario. La nuova interfaccia piace più di quella vecchia. Un portavoce ha spiegato che l’azienda capisce le reazioni negative, dopotutto stanno cambiando qualcosa che la gente usava da più di dieci anni. Ma insistono che le copertine più grandi servono: “Invece di vedere 20 o 30 titoli alla volta, ora hai tutte le informazioni a colpo d’occhio“, ha detto un rappresentante a The Hollywood Reporter.

Cosa si nasconde dietro questo cambiamento?

Ma dietro questa modifica c’è una ragione economica precisa. Netflix non dipende più solo dagli abbonamenti: ora ha anche la pubblicità (nell’abbonamento più economico). Più tempo gli utenti trascorrono nell’app, più engagement generano, più possono guadagnare con gli spot.

Un’interfaccia che spinge a guardare più informazioni, a soffermarsi sui titoli, a esplorare di più, significa più tempo nell’app. È una strategia sensata dal punto di vista del business, anche se agli utenti può non piacere.