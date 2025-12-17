Colpaccio di Netflix: riporta in vita la serie FIFA, ma...

Il marchio FIFA è lontano dal mondo videoludico da ormai un paio d’anni, fin da quando è terminata la lunga collaborazione con Electronic Arts ed EA Sports, che ora produce la serie FC. Tornerà però presto, a opera di Netflix. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato la partnership con la Federazione per lanciare un nuovo gioco di calcio su licenza ufficiale, dedicato ai mondiali 2026.

Un gioco FIFA sui mondiali firmato Netflix

Lo sviluppo e la pubblicazione sono stati affidati alla software house californiana Delphi Interactive. Al momento non sono stati resi noti dettagli a proposito del gameplay, ma non dovrebbe trattarsi di una vera e propria simulazione. E questo potrebbe far storcere il naso a molti: l’idea di giocare con il semplice tocco di un pulsante fa intuire che si tratterà di un titolo estremamente casual. Queste le parole di Alain Tascan, presidente della divisione Games.

La Coppa del Mondo FIFA sarà l’evento culturale del 2026 e i tifosi potranno celebrare la loro passione portando il gioco direttamente nei loro salotti. Vogliamo riportare il calcio alle sue radici con qualcosa a cui tutti possono giocare con il semplice tocco di un pulsante.

L’intento di Netflix è infatti quello di rendere il titolo giocabile con la modalità del cloud gaming, come già fatto con i primi messi a disposizione nella sezione Game Night.

Maggiori informazioni arriveranno nel corso del 2026. Ricordiamo che lo scorso anno si è parlato della possibile acquisizione della licenza FIFA da parte di Take-Two Interactive. L’affare non è andato in porto.

