Netflix, una novità per la gestione dell'account

Si chiama Gestisci accessi e dispositivi la novità introdotta oggi da Netflix per la gestione dell’account. È già disponibile anche in Italia. Stando a quanto dichiarato dai vertici della piattaforma, è stata introdotta con l’obiettivo di soddisfare un’esigenza manifestata dagli utenti, ma non fatichiamo a immaginare abbia a che fare con il giro di vite che, a inizio 2023, impedirà definitivamente la condivisione della password.

Netflix: arriva oggi Gestisci accessi e dispositivi

Nel breve comunicato di annuncio, il servizio afferma che la volontà è quella di andare incontro a chi dimentica di effettuare la disconnessione dopo aver eseguito l’accesso all’account dall’albergo o dalla casa dei propri cari, per la visione dei contenuti in streaming. Ecco quanto si legge.

Oggi lanciamo Gestisci accessi e dispositivi, una nuova funzione disponibile nelle impostazioni dell’account che ti consente di visualizzare tutti i dispositivi che di recente hanno trasmesso in streaming dal tuo account, nonché di disconnetterti da dispositivi specifici con un solo click.

Per accedere alla nuova funzionalità è sufficiente accedere alle impostazioni relative al proprio account (netflix.com/youraccount) e selezionare la voce “Gestisci accessi e dispositivi” nella sezione “Sicurezza e privacy”. Ci si trova così di fronte a una schermata come quella visibile nello screenshot qui sotto: è sufficiente un click sul pulsante “Esci” per disconnettere il dispositivo.

Lo stop definitivo alla condivisione della password al di fuori del nucleo familiare è previsto entro i primi mesi del 2023. Un’altra novità introdotta di recente a tale scopo è quella chiamata Trasferisci profilo.

La società ha intenzione di percorrere ogni strada possibile per monetizzare la propria attività. Per incentivare gli utenti a sottoscrivere un proprio abbonamento, di recente ha introdotto una formula più economica supportata dalla pubblicità.

