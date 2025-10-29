 Netflix, i nuovi profili per i bambini semplificano la ricerca
Arriva la nuova interfaccia dei profili Netflix per i bambini. Navigazione semplificata, consigli in tempo reale e una sezione Il mio Netflix dedicata.
Chi ha figli piccoli, conosce bene quella scena che si ripete regolarmente: il bambino davanti alla TV, con il telecomando in mano, che scrolla all’infinito tra centinaia di miniature colorate senza mai decidere cosa guardare. Passa mezz’ora solo per tornare inevitabilmente a rivedere per la quarantaduesima volta lo stesso episodio di quella serie che ormai conosce a memoria, battute comprese.

Per porre fine a questo supplizio, Netflix ha lanciato una versione completamente ridisegnata dei profili per i bambini. È un restyling pensato per semplificare la ricerca.

Netflix lancia i nuovi profili per bambini, come sono

Il nuovo design ha fatto piazza pulita del sovraffollamento visivo che caratterizzava i profili bambini. Meno roba ammassata sullo schermo. L’idea è che un’interfaccia più pulita significhi meno distrazioni e, soprattutto, meno crisi esistenziali davanti al catalogo.

La vera novità è la barra di navigazione che spunta in alto, con un’opzione che si chiama “Il mio Netflix“. Suona come una versione in miniatura del servizio, e in effetti è proprio così, un angolino personale dove finisce tutto quello che il bambino ha guardato, salvato o semplicemente apprezzato. Una specie di cassetto dove pescare velocemente i preferiti invece di ricominciare ogni volta la caccia al tesoro tra migliaia di titoli.

Chi ha bambini sa che adorano la ripetizione, è rassicurante. Quel film lo hanno visto diciassette volte? Perfetto, alla diciottesima sarà ancora meglio. Netflix l’ha capito e ha deciso di smetterla di trattare questa abitudine come un bug. Con “Il mio Netflix”, tornare a quel contenuto diventa immediato, senza dover riesaminare l’intero catalogo come se fosse la prima volta.

I consigli, poi, vengono aggiornati in tempo reale, esattamente come già succede nei profili degli adulti. L’obiettivo è ridurre il tempo che i bambini passano a cercare qualcosa da guardare. Quindi, meno piagnistei e più contenuti effettivamente consumati.

Non tutto è cambiato, e questo è un bene. Le sezioni a tema personaggio, quelle dove i bambini possono tuffarsi nell’universo del loro eroe animato preferito, rimangono al loro posto. Idem per i suggerimenti Mystery Box, quella funzione vagamente ludica che propone contenuti a sorpresa. E soprattutto, i controlli parentali non sono stati toccati, perché l’ultima cosa di cui Netflix ha bisogno è una rivolta di genitori preoccupati.

Le altre novità di Netflix

Questo restyling non è un progetto isolato. Netflix ha annunciato una carrellata di nuove funzionalità che puntano verso un futuro più interattivo, come il voto in tempo reale, i giochi di società dal vivo, e i podcast di Spotify. La nuova interfaccia, sostiene l’azienda, è pensata proprio per ospitare questi format più dinamici. Uno spazio più flessibile dove far convivere contenuti tradizionali ed esperienze interattive senza che tutto sembri raffazzonato.

Pubblicato il 29 ott 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
29 ott 2025
