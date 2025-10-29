Netflix, i nuovi profili per i bambini semplificano la ricerca

Chi ha figli piccoli, conosce bene quella scena che si ripete regolarmente: il bambino davanti alla TV, con il telecomando in mano, che scrolla all’infinito tra centinaia di miniature colorate senza mai decidere cosa guardare. Passa mezz’ora solo per tornare inevitabilmente a rivedere per la quarantaduesima volta lo stesso episodio di quella serie che ormai conosce a memoria, battute comprese.

Per porre fine a questo supplizio, Netflix ha lanciato una versione completamente ridisegnata dei profili per i bambini. È un restyling pensato per semplificare la ricerca.

Netflix lancia i nuovi profili per bambini, come sono

Il nuovo design ha fatto piazza pulita del sovraffollamento visivo che caratterizzava i profili bambini. Meno roba ammassata sullo schermo. L’idea è che un’interfaccia più pulita significhi meno distrazioni e, soprattutto, meno crisi esistenziali davanti al catalogo.

La vera novità è la barra di navigazione che spunta in alto, con un’opzione che si chiama “Il mio Netflix“. Suona come una versione in miniatura del servizio, e in effetti è proprio così, un angolino personale dove finisce tutto quello che il bambino ha guardato, salvato o semplicemente apprezzato. Una specie di cassetto dove pescare velocemente i preferiti invece di ricominciare ogni volta la caccia al tesoro tra migliaia di titoli.

Chi ha bambini sa che adorano la ripetizione, è rassicurante. Quel film lo hanno visto diciassette volte? Perfetto, alla diciottesima sarà ancora meglio. Netflix l’ha capito e ha deciso di smetterla di trattare questa abitudine come un bug. Con “Il mio Netflix”, tornare a quel contenuto diventa immediato, senza dover riesaminare l’intero catalogo come se fosse la prima volta.

I consigli, poi, vengono aggiornati in tempo reale, esattamente come già succede nei profili degli adulti. L’obiettivo è ridurre il tempo che i bambini passano a cercare qualcosa da guardare. Quindi, meno piagnistei e più contenuti effettivamente consumati.

Non tutto è cambiato, e questo è un bene. Le sezioni a tema personaggio, quelle dove i bambini possono tuffarsi nell’universo del loro eroe animato preferito, rimangono al loro posto. Idem per i suggerimenti Mystery Box, quella funzione vagamente ludica che propone contenuti a sorpresa. E soprattutto, i controlli parentali non sono stati toccati, perché l’ultima cosa di cui Netflix ha bisogno è una rivolta di genitori preoccupati.

Le altre novità di Netflix

Questo restyling non è un progetto isolato. Netflix ha annunciato una carrellata di nuove funzionalità che puntano verso un futuro più interattivo, come il voto in tempo reale, i giochi di società dal vivo, e i podcast di Spotify. La nuova interfaccia, sostiene l’azienda, è pensata proprio per ospitare questi format più dinamici. Uno spazio più flessibile dove far convivere contenuti tradizionali ed esperienze interattive senza che tutto sembri raffazzonato.