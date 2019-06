Netflix: torna la prova gratuita, ma dura 7 giorni

Con la terza stagione di Stranger Things in uscita nei primi giorni di luglio, seguita da quella de La Casa di Carta e dall’ultima di Orange is the New Black (aggiungiamo perché no anche la quinta di Black Mirror), non è difficile immaginare che in molti si rivolgeranno a Netflix per lo streaming delle serie TV nell’inizio dell’estate ormai alle porte. E la piattaforma è pronta ad accogliere tutti, anche i non abbonati: torna a grande richiesta la prova gratuita.

Netflix, la prova gratuita è di 7 giorni

La possibilità di testare il servizio senza alcuna spesa in fase di registrazione di un nuovo account era stata eliminata nel nostro paese a inizio aprile, non senza sollevare qualche malumore. Ora è di nuovo disponibile, ma la sua durata è stata fortemente ridotta: solo 7 giorni anziché 30 come accadeva in passato. In ogni caso, meglio di niente. A confermarlo un grande banner posizionato sulla homepage del servizio.

Ricordiamo che all’atto dell’iscrizione è comunque necessario fornire i dati relativi al metodo di pagamento preferito e scegliere tra uno dei piani di abbonamento proposti (che sarà poi possibile variare in qualsiasi momento): Base da 7,99 euro/mese per l’accesso da un singolo profilo, Standard da 10,99 euro/mese per guardare i contenuti in due contemporaneamente con il supporto al formato HD oppure Premium da 13,99 euro/mese per la visione simultanea di quattro utenze e streaming in Ultra HD. C’è infine la possibilità di disdire il rinnovo prima che scada la settimana di prova, evitando così di far fronte ad alcuna spesa.

A fine febbraio si è parlato anche di un presunto rincaro, con una tabella dei prezzi rialzati comparsa brevemente sulle pagine del sito ufficiale. Fortunatamente per gli appassionati di binge watching in Italia non è avvenuto. In altri paesi la spesa ha invece subito un ritocco verso l’alto già nei mesi scorsi.