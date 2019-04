Netflix: stop al mese di prova gratuita in Italia

Netflix sembra non badare affatto alle mosse della concorrenza, infischiandosene dell’ormai prossimo arrivo di competitor come Disney+ e Apple TV+, tirando dritto per la propria strada e non cedendo alla tentazione di mantenere la leadership nel settore dello streaming offrendo sconti e promozioni ai suoi utenti. Anzi, alza il tiro quasi ad affermare la propria posizione di forza, di superiorità, cancellando senza alcun preavviso il mese di prova gratuito fino ad oggi consentito alla registrazione di un nuovo account.

Netflix: niente più mese di prova gratuita

A pochi giorni di distanza dalla notizia relativa a un aumento dei prezzi degli abbonamenti, al momento non ancora confermato per l’Italia (ma temiamo che non ci sarà molto da attendere), ecco l’ennesima tegola: non sarà più possibile accedere per il primo mese al catalogo di film ed episodi delle serie TV senza alcuna spesa. È scritto nero su bianco tra le pagine del Centro Assistenza. In questo caso la novità riguarda fin da subito il nostro paese, come testimoniato dallo screenshot allegato qui sotto.

Attualmente la prova gratuita non è disponibile nel tuo paese. Per iniziare l’abbonamento, vai su Netflix.com, scegli un piano e un metodo di pagamento…

Le cose cambiano se dal menu a tendina si selezionano altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti, dove il periodo di prova gratuita sembra ancora disponibile.

La conferma di come la pagina in passato riportasse lo stesso messaggio anche in relazione all’Italia arriva dal sempre utile strumento Wayback Machine dell’Internet Archive.

Dalla piattaforma non giungono per il momento comunicati ufficiali in merito alla variazione e nemmeno i profili social di Netflix fanno cenno al cambiamento. Sulle bacheche degli utenti, però, la notizia rimbalza già da qualche ora, tra i commenti di chi storce il naso e chi invece afferma che nonostante tutto continuerà a rimanere fedele al servizio, fidelizzato dai contenuti originali e dalle feature offerte.