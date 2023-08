Come vedere Newcastle-Liverpool in streaming

Newcastle-Liverpool è il big match che chiude con il botto la terza giornata della Premier League. In campo al St James’s Park, con calcio d’inizio in programma per domenica 27 agosto alle ore 17:30, la partita può essere vista in streaming su NOW. Una sfida nella parte alta del tabellone per due tra le squadre più ambiziose del calcio inglese.

Premier League: guarda Newcastle-Liverpool in streaming

I Magpies devono rialzare la testa dopo la sconfitta di misura (1-0, gol di Álvarez) subita in casa del Manchester City. Punteggio pieno in classifica invece per i Reds, che nel turno precedente hanno battuto senza troppe difficoltà il Bournemouth (3-1 con reti di Díaz, Salah e Jota).

Gli appassionati della Premier e tutti coloro che amano seguire il grande calcio internazionale possono vedere la partita in diretta streaming su NOW. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di .

Howe e Klopp sono chiamati a studiare la strategia migliore per bucare la difesa avversaria. Immaginiamo così le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Newcastle (4-3-3): Pope, Burn, Botman, Schar, Trippier, Joelinton, Guimaraes, Tonali, Gordon, Isak, Almiron;

Liverpool (4-3-3): Alisson, Robertson, van Dikj, Konate, Alexander-Arnold, Gakpo, Elliot, Szoboszlai, Diaz, Jota, Salah.

Il pronostico dei bookmaker è a favore dei padroni di casa, rafforzati quest’anno da un calciomercato estivo che non ha badato a spese. Considerando il blasone degli avversari, nessun possibile esito è però da escludere.

L’offerta che permette di attivare un abbonamento al pass Sport di NOW al prezzo scontato di 7,99 euro per il primo mese include anche tre partite di Serie A da guardare in streaming per ogni turno e molto altro ancora. Ci sono anche tutte le gare della Formula 1 e quelle della MotoGP.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.