NFT e Hyundai: la società preme l'acceleratore per il Metaverso

Secondo quanto dichiarato da Hyundai stessa, la casa automobilistica entrerà presto nel Metaverso attraverso una collezione limitata di 30 NFT. Si tratta di una spinta non indifferente per questa multinazionale coreana che già a gennaio 2022 parlava di “metamobilità“.

Con questo concetto, Hyundai vuole percorrere la strada di una nuova visione del mezzo di trasporto tra mondo reale e Metaverso. La particolarità del progetto è che l’azienda vuole che quest’ultimo rifletta parte del suo mondo digitale in quello reale degli utenti. Così facendo i cambiamenti apportati dagli utenti nel Metaverse saranno poi presenti nella realtà.

Hyundai, attraverso questo processo, vuole consentire alle persone di “superare i limiti fisici del movimento nel tempo e nello spazio“. Perciò ha annunciato una partnership con il progetto Meta Kongz che le permetterà di creare una collezione limitata di 30 NFT.

Il mercato dei Token Non Fungibili è in forte crescita, lo ha rivelato il rapporto 2021 sugli NFT di NonFungible. Perciò potrebbe essere sensato iniziare a investire su questo settore in forte espansione. L'adozione di Hyundai è un ulteriore esempio, fra i tanti.

Mercoledì 20 aprile 2022, Hyundai ha ufficializzato la sua partnership con Meta Kongz attraverso un simpatico video pubblicato su Twitter. L’obiettivo è quello di generare audience da parte del pubblico sul suo nuovo progetto inerente al prossimo suo ingresso nel Metaverso e alla sua prossima collezione limitata di 30 NFT:

Did you watch the Hyundai x Meta Kongz teasing video? Meta Kongz was mesmerized by something in the end.

Can you guess what’s going to be our official NFT?

Minting info:

Pre-sale (for whitelisted) & General sale in May

More details: https://t.co/cmGkh6FaBq pic.twitter.com/0tjO1CHfOg

— Hyundai_NFT (@Hyundai_NFT) April 20, 2022