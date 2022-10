Gli NFT rivoluzioneranno l'industria del libro

A volte diamo per scontato che, nonostante l’immensa tecnologia oggi disponibile, l’industria del libro è ancora un settore molto fiorente. C’è qualcuno che addirittura vede negli NFT un ottimo potenziale per questo mercato.

Pensiamo a tutti gli studenti che, per andare a scuola, devono dotarsi di tantissimi e pesanti libri di didattica. Non solo, ma ci sono ancora tanti amanti della lettura che acquistano le nuove uscite di tantissimi generi per godersi piacevoli ore di lettura. Potremmo continuare ancora per molto tempo nel descrivere un mondo tanto apprezzato.

Lo sa bene Mark Cuban, proprietario del club di basket Dallas Mavericks, che recentemente è stato proprio lui a identificare negli NFT una possibile rivoluzione per l’industria del libro. Infatti, durante un’intervista ha dichiarato:

Se possiamo convincere gli editori di libri di testo del college ad accettare di sostituirli è un’altra questione, ma l’idea si basa sugli studenti che acquistano costantemente libri di carta nuovi o usati per le lezioni. Poi, alla fine del semestre, affrontano la domanda: cosa farne, come venderlo e a chi. Nel mondo digitale, è ridicolo.

Gli NFT sono un’ottima soluzione nell’industria del libro

Forse chi produce libri potrebbe non essere d’accordo con la soluzione suggerita da Cuban al continuo spreco di carta che gli utenti sono obbligati ad affrontare quasi ogni anno. Al contrario, gli NFT potrebbero essere un ottimo business a vantaggio di studenti ed editori:

L’editore che ha pubblicato il libro basato su NFT continuerà a ricevere denaro. Nel caso di un libro fisico che viene venduto e rivenduto, funzionerà solo se questo libro diventa inutilizzabile e se ne deve uscire uno nuovo.

L’aspetto più sorprendente dei token non fungibili è il loro caso d’uso. La crescita esponenziale di cui sono protagonisti gli NFT sta sorprendendo tutti e negli ultimi mesi se ne sta parlando molto. Perciò, cosa aspetti a salire su questo treno in corsa?

