Niente costi di attivazione per la fibra di Aruba: canone mensile a 17 euro

È in corso la meravigliosa offerta di Aruba Fibra: niente costi di attivazione e canone mensile a soli 17,69 euro per sei mesi. Hai mai desiderato un’offerta che ti liberi dalla schiavitù dei rincari e dei problemi alla linea? Finalmente puoi cambiare operatore e goderti una connessione stabile.

Aruba Fibra ti offre velocità fino a 10 Gbps in download e 2,5 Gbps in upload. Non è uno scherzo, è la realtà della vera fibra FTTH. Prima di procedere, devi verificare se il servizio è disponibile al tuo indirizzo. Tutto questo sulla pagina ufficiale di aruba.it, dove potrai controllare copertura e offerte. Clicca sul pulsante qui sotto per entrarci.

Niente costi di attivazione: scopri l’offerta di Aruba Fibra

Questa offerta include il servizio base Fibra Aruba Promo: navigazione fibra fino a 1 Gbps, assistenza clienti 24/7 e la funzione innovativa Stop&Go. Quest’ultima permette di sospendere la connessione per 30 giorni consecutivi ogni anno, così da risparmiare ulteriormente. A completare il tutto l’indirizzo IPv6 statico e sconti fino all’80% sui prodotti Aruba.

Naturalmente, l’offerta è personalizzabile. Non ti basta il pacchetto base? Nessun problema. Aruba ti permette di noleggiare il router Wi-Fi per 2,20 euro al mese, aumentare la velocità di download fino a 10 Gbps a 24 euro al mese, aggiungere chiamate nazionali illimitate per 4 euro al mese e persino ottenere un indirizzo IPv4 statico con altri 4 euro al mese.

Quindi, se sei stanco delle classiche offerte degli operatori tradizionali, Aruba Fibra ti concede una via di fuga. Navigare senza interruzioni e senza spendere una fortuna è la nuova regola.

Ricorda, l’offerta con niente costi di attivazione e al prezzo promozionale di 17,69 euro al mese è valida fino al prossimo 1° luglio. Corri a verificare la disponibilità al tuo indirizzo!