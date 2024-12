Nintendo Switch 2: 80 milioni di unità entro il 2028

Si prevede che Nintendo Switch 2, ovvero la nuova e tanto attesa console del gruppo nipponico che dovrebbe essere lanciata nel 2025 andando a rimpiazzare l’attuale Nintendo Switch e di cui si discute a più riprese da svariato tempo a questa parte, venderà tra i 15 milioni e i 17 milioni di unità l’anno prossimo, arrivando a superare oltre 80 milioni di unità entro il 2028.

Nintendo Switch 2: leader nel mercato delle console negli anni a venire

Nintendo Switch 2 andrà in tal modo a consolidare la sua posizione di leader, mentre Sony e Microsoft faranno fatica a guadagnare quote di mercato significative pur proponendo i loro sistemi di nuova generazione.

A rendere note le informazioni in questione è stata la DFC Intelligence, la società di ricerca e consulenza più longeva focalizzata esclusivamente sull’industria dei videogiochi, con la condivisione di un nuovo report, mettendo in conto una grande crescita dei ricavi per l’industria dei videogiochi per la seconda metà del decennio.

Dopo due anni di calo delle entrate, il mercato crescerà dai 72 miliardi di dollari di quest’anno a 83 miliardi di dollari nel 2028, raggiungendo quasi un terzo di un trilione di dollari tenendo poi in considerazione i ricavi dell’hardware per PC e console e dei giochi mobili. Si prevede altresì che l’utenza crescerà significativamente e che quasi metà del mondo giocherà ai videogiochi entro il 2027.

In tutto ciò, Nintendo dovrebbe emergere come il vincitore assoluto della prossima generazione di console con Nintendo Switch 2 in termini di vendite hardware, grazie a una combinazione tra disponibilità precedente e concorrenza limitata.