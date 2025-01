Nintendo Switch 2: ecco quanto potrebbe vendere nel 2025

Alla presentazione di Nintendo Switch 2 non dovrebbe ormai mancare molto. Ufficialmente non è noto ancora nulla, se non che il 2025 sarà l’anno giusto per assistere al lancio della nuova console di casa Nintendo, e a detta degli esperti del settore l’annuncio potrebbe arrivare proprio a gennaio, con il lancio sul mercato atteso per marzo. Nel mentre, però, si fanno già ipotesi sulle vendite.

Nintendo Switch 2: si prevedono 4,3 milioni di unità vendute nel 2025

Entrando più nel dettaglio, Matt Piscatella, noto analista di Circana esperto del mondo videoludico, ritiene che Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti possa arrivare a vendere circa 4,3 milioni di unità nel corso del 2025, vale a dire nei suoi primi nove mesi di commercializzazione, tenendo conto del presunto lancio a marzo.

Numeriche del genere dovrebbero permettere, sempre secondo le stime di Piscatella, di costituire un terzo delle vendite di console nel corso dell’anno, escludendo dalla conta i PC portatili.

Tenendo conto del fatto che durante il primo anno di vita di Nintendo Switch, ovvero il 2017, sono state vendute 10 milioni di console su scala globale, il successore potrebbe aggirarsi su numeri simili, se non addirittura superiori.

L’analista mette però in conto anche il fatto che, sebbene ritiene che la domanda di Nintendo Switch 2 possa essere molto elencata, con un lecito picco al momento del lancio, successivamente le vendite potrebbero essere frenate da limiti produttivi. Anche sulla base di ciò, l’analista prevede che alla fine sarà PlayStation 5 ad occupare il primo posto per unità maggiormente vendute negli Stati Uniti nel 2025.