Nintendo Switch 2: l'annuncio è imminente

La tanto attesa e chiacchierata Nintendo Switch 2 potrebbe finalmente venire annunciata questa settimana. Stando infatti a quanto rivelato da alcuni insider nelle scorse ore, Nintendo sarebbe finalmente pronta a svelare la prossima versione della sua console ibrida a stretto giro, anzi a strettissimo giro.

Nintendo Switch 2: annuncio atteso per oggi

Andando più in dettaglio, secondo quanto dichiarato da PH Brazil, leaker molto vicino alla “grande N” che ha spesso fornito in anticipo informazioni che si sono poi rivelate affidabili, Nintendo Switch 2 verrà svelata all’inizio di questa settimana, presumibilmente oggi stesso, con l’organizzazione di un Direct completamente dedicato alla cosa.

A confermare il tutto ci sarebbe anche l’insider Pyoro, anch’esso considerato altamente affidabile per quel che riguarda Nintento. Il leaker ha infatti modificato il suo nickname su X sostituendolo con una emoji raffigurante gli occhi spalancati e ha modificato la cover del profilo aggiungendo un’immagine della nuova sveglia nintendo Alarmo, probabilmente per suggerire di tenersi pronti in vista dell’arrivo di interessanti novità.

Ovviamente è bene tenere presente che, per quanto affidabile possano risultare i leaker di riferimento, si tratta sempre di indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente da Nintendo, motivo per cui, come di consueto in questi casi, è indispensabile prendere il tutto con la giusta distanza e concedere il beneficio del dubbio, in quanto potrebbero esserci delle inesattezze o delle vere e proprie falsità.

Sempre a tal proposito, in precedenza era stato riferito che Nintendo Switch 2 era già pronta, ma che per il lancio sarebbe stato necessario attendere tra marzo e aprile del prossimo anno.