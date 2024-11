Nintendo Switch 2: utilizzo dello smartphone come controller

L’arrivo sul mercato di Nintendo Switch 2 è atteso per la prossima primavera, almeno secondo le più recenti indiscrezioni, e quando ciò avverrà potrebbe essere possibile contare su un’inedita, ma decisamente interessante ed efficiente, integrazione con lo smartphone. Lo si evince da un recente brevetto di Nintendo, che mostra l’utilizzo degli smartphone come controller.

Nintendo Switch 2: smartphone al posto dei controller

Andando più nello specifico, secondo quanto descritto dal brevetto, i giocatori potrebbero trasformare il proprio telefono in un gamepad con un meccanismo estremamente semplice: eseguendo la scansione di un codice QR visualizzato sullo schermo della console.

Questa funzione potrebbe rappresentare una soluzione pratica in molteplici situazioni ed evitare l’acquisto di gamepad aggiuntivi.

Chiaramente, lo schermo touch di uno smartphone non potrà mai sostituire in tutto e per tutto l’efficienza di un controller tradizionale, ma si tratterebbe comunque di un’ottima idea, in special modo in un vista di un party game con amici, durante cui i controller “canonici”non sono mai abbastanza.

Da tenere presente che nel brevetto non viene menzionata in maniera esplicita la Nintendo Switch 2, ma considerando che il lancio dovrebbe avvenire a stretto giro, è lecito presumere che la funzione sia destinata alla nuova console.

Quando si parla di brevetti, però, è sempre bene tenere a mente che il fatto che quanto in essi descritto potrebbe in realtà non trovare mai applicazione concreta o magari non nel futuro immediato. L’unica cosa certa è infatti quella che l’azienda di riferimento, in questo caso specifico Nintendo, sta esplorando quella determinata idea.