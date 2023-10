NordPass, a soli 2,70€/mese metti al sicuro tutta la famiglia

Proteggi te stesso e la tua famiglia con un password manager affidabile che ti permetterà di dormire sonni tranquilli tutte le volte che ti occorre creare una password per accedere a un sito web.

Oggi vogliamo parlarti di NordPass, la soluzione perfetta per soddisfare le esigenze di sicurezza e convenienza delle famiglie.

NordPass: ecco perché scegliere questo password manager

Con NordPass, puoi gestire la tua attività online in modo sicuro, grazie a una soluzione completa per passkey, password, carte di credito e altro ancora.

Scegliendo il piano Family, avrai accesso a una sicurezza avanzata per la gestione delle password appartenenti a ogni membro della tua famiglia.

Oggi, l’acquisto online è diventato un’abitudine comune grazie alla vasta gamma di prodotti disponibili e alla possibilità di risparmiare offerta da molti negozi online.

Tuttavia, è importante considerare il tempo speso per la compilazione dei campi con password e dati personali.

Per questo motivo, l’utilizzo di un password manager può rendere la navigazione e gli acquisti online più efficienti.

Grazie a questo strumento, sarà possibile compilare in automatico i moduli di accesso, di pagamento e quelli contenenti informazioni personali, consentendo una navigazione senza intoppi.

Inoltre, NordPass offre uno sconto del 40% sull’abbonamento Premium e del 53% sull’abbonamento Family.

Se non hai la minima idea sul funzionamento di NordPass, siamo qui per spiegarlo immediatamente: il suo scopo è quello di generare password complesse, robuste e uniche al posto dell’utente in pochi secondi, rilevando contemporaneamente eventuali password vulnerabili. La sicurezza, quindi, è la sua massima priorità.

Come anticipato, il piano dedicato alla famiglia, NordPass Family, è tuo a soli 2,79 euro al mese grazie allo sconto del 40%.

La scelta di NordPass equivale ad avere a disposizione un password manager affidabile e sicuro per tutta la famiglia pagando meno di 2 euro. Non lasciarti sfuggire questa promozione!

