NordVPN: 59% di sconto e 1TB di Cloud Crittografato

Quest’anno NordVPN ha deciso di fare le cose in grande. Attiva subito un abbonamento. Non solo ottieni il 59% di sconto immediato sull’acquisto, ma hai anche incluso 1TB di spazio di archiviazione cloud crittografata. In questo modo puoi mettere al sicuro tutti i tuoi contenuti e accedervi da qualsiasi dispositivo.

Infatti, questa VPN può essere installata su un massimo di 7 device contemporaneamente. Avere 1TB di archiviazione vuol dire poter proteggere un numero illimitato di file da possibili perdite o rotture di disco rigido, smartphone o tablet oltre che da ransomware e cybercriminali.

Inoltre, non solo potrai conservarli e utilizzarli in un cloud privato, ma la crittografia end-to-end rende quei contenuti completamente inaccessibili. Tra l’altro NordVPN ti assicura che questo cloud privato è a conoscenza zero. Ciò vuol dire che neanche questa VPN saprà cosa stai salvando.

Sincronizza i tuoi file su tutti i dispositivi e condividili in modo sicuro grazie a questa incredibile tecnologia. Nondimeno, i vantaggi con NordVPN non sono solo questi. Scopriamoli insieme e vediamo perché questa VPN al 59% di sconto è un vero affare.

NordVPN è la VPN all’avanguardia

Rispetto a molte altre VPN, questo provider è sicuramente il più all’avanguardia. NordVPN al 59% di sconto offre una protezione totale durante la connessione online dei dispositivi che hanno attiva l’app disponibile per tutti i sistemi operativi. Grazie al tunnel crittografato resterai al 100% anonimo sul Web e nessuno potrà carpire i tuoi dati.

Inoltre, la tua privacy è al sicuro costantemente, anche senza essere collegato a uno dei suoi server, attraverso ThreatProtection. Questa funzionalità blocca hacker, malware, tracker e annunci pubblicitari per assicurarti una navigazione veloce e senza pericoli.

Si tratta di un sistema molto utile soprattutto quando devi consultare pagine internet o servizi che non supportano la connessione ai server VPN. In pratica la tua privacy sarà costantemente protetta e al sicuro 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ogni qualvolta sei online.

Infine, NordVPN è anche ottimizzazione. Scopri come la larghezza di banda offerta dalla sua tecnologia garantisce maggiore velocità in download e uno streaming senza buffering. In più, cambiando posizione virtuale, potrai anche aggirare tutte le limitazioni e le censure del Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.