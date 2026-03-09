NordVPN blocca anche le chiamate fraudolente sul telefono

Il copione è sempre lo stesso. Il telefono squilla, è un numero sconosciuto. Dall’altra parte, qualcuno che vuole vendere un investimento garantito, o il rinnovo di un abbonamento di cui non si sa nulla. Per milioni di persone è diventata una costante della giornata, non un’eccezione. Ma NordVPN ha lanciato una nuova funzione che analizza le chiamate in arrivo e avvisa l’utente prima ancora che risponda se il numero è potenzialmente pericoloso.

Truffe telefoniche, come funziona la Protezione delle chiamate su Android

La funzione si chiama “Protezione delle chiamate“. Si appoggia su un database di numeri fraudolenti, con una tecnologia simile a quella che NordVPN usa già per la protezione anti-phishing. Quando si riceve una chiamata, lo strumento analizza le informazioni disponibili e mostra un avviso visivo con il tipo di minaccia identificata: truffa, telemarketing o probabili servizi finanziari.

Dopo l’avviso, l’utente può rispondere, rifiutare o ignorare. NordVPN non blocca automaticamente la chiamata, si limita a segnalarla. Un approccio meno invasivo del blocco automatico, ma che richiede comunque la fiducia dell’utente nella qualità del database.

Resta aperta la questione dello spoofing: la tecnica con cui i truffatori fanno apparire il proprio numero come quello di una banca, di un ente pubblico o di un contatto locale. Su questo fronte, l’efficacia delle protezioni esistenti è ancora tutta da dimostrare. E spesso, non c’è database di numeri noti che tenga.

Disponibilità e requisiti

La Protezione delle chiamate è disponibile da subito su Android nell’Unione Europea, negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Non c’è ancora una versione per iOS. La funzione è integrata nella Protezione Anti-Minacce Pro di NordVPN, accessibile con gli abbonamenti Plus e Ultime.

Per attivarla, basta aprire NordVPN, andare nella sezione Protezione Anti-Minacce Pro, attivare l’opzione “Protezione delle chiamate” e seguire le istruzioni per concedere i permessi necessari nelle impostazioni del telefono.

Una VPN che fa tutto tranne la VPN…

NordVPN continua ad espandere il proprio raggio d’azione ben oltre la rete privata virtuale con cui è nata. Anti-malware, blocco pubblicità, anti-phishing, e adesso protezione delle chiamate. L’obiettivo è chiaro, vuole diventare una suite di sicurezza completa piuttosto che un semplice strumento per mascherare l’indirizzo IP. Naturalmente, l’efficacia della protezione delle chiamate dipenderà dalla qualità e dall’aggiornamento del database, ma in un mondo dove le truffe telefoniche raddoppiano di anno in anno, avere un filtro in più forse non guasta.