NordVPN blocca le truffe telefoniche su Android

Chi l’avrebbe mai detto che un giorno avremmo avuto bisogno di una VPN per proteggerci dalle telefonate? Eppure eccoci qui. NordVPN ha appena lanciato, per ora solo negli USA, una funzione che rileva le chiamate truffa su Android.

Chiamate spam addio: NordVPN lancia la funzione per bloccare le truffe telefoniche

Il sistema di NordVPN non ascolta le conversazioni come fa Google sui Pixel, analizza solo i metadati delle chiamate per identificare schemi sospetti. Quando rileva qualcosa di strano, fa apparire un avviso accanto al numero in arrivo, tutto prima di aver pensato anche solo per un attimo di rispondere. La funzione gira silenziosamente in background attraverso l’app esistente, a prescindere dal fatto che si stia utilizzando la VPN o meno.

Il mercato della protezione dalle chiamate spam è diventato improvvisamente affollato. Google offre un sistema AI sui Pixel che può intervenire in tempo reale durante una conversazione se il dialogo assume caratteristiche tipiche di una truffa. Samsung ha Smart Call che identifica e blocca automaticamente le chiamate indesiderate.

NordVPN gioca su un campo diverso. Funziona su qualsiasi dispositivo Android con la loro app, non solo su hardware specifico. Inoltre, non richiede l’accesso ai contenuti audio. NordVPN ha scelto la strada della privacy totale. Nessun contenuto delle chiamate viene memorizzato, nessun audio viene processato, tutto rimane sul dispositivo.

È un approccio che calza perfettamente con l’identità di un’azienda che ha fatto della privacy la propria bandiera. Non serve compromettere la riservatezza per essere protetti, si può avere entrambe le cose.

Quando ogni chiamata è sospetta

NordVPN sta trasformando il concetto stesso di cosa sia una VPN. Non più solo un tunnel sicuro per navigare anonimi, ma un ecosistema completo di sicurezza che include protezione malware, blocco ads, e ora anche rilevamento truffe telefoniche.

Del resto viviamo in un’epoca in cui rispondere al telefono è diventato un atto di coraggio… Ogni squillo potrebbe essere una truffa, ogni numero sconosciuto una potenziale minaccia. Speriamo solo che la funzione arrivi presto anche nel nostro Paese!