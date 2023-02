NordVPN: cosa sono i tracker e perché sono pericolosi

Il web oggi è pieno di spioni. Sì, hai capito bene. Non puoi pensare di navigare online senza un’adeguata protezione e sperare che i tuoi dati personali non siano controllati e spiati a dovere. Perciò è indispensabile che installi su tutti i tuoi dispositivi NordVPN. Migliorerai la tua connessione sia lato sicurezza che ottimizzazione. Approfitta ora dello sconto del 59%.

Chi spia i tuoi dati sono i tracker. Questi nascono come uno strumento per la pubblicità volto a migliorare l’esperienza utente durante la navigazione tra i siti e le loro pagine internet. Purtroppo però sempre più spesso vengono utilizzati da cybercriminali e aziende commerciali per farsi gli affari degli altri.

Lascia tutti a bocca asciutta grazie a NordVPN e alla sua funzionalità inclusa Threat Protection. Bloccherai tutti i tracker così non sarai più tracciato da fornitori di servizi internet (ISP), agenzie marketing, società di social media e governi. In questo modo non potranno più accedere alle tue attività online violando la tua privacy.

NordVPN ti protegge dai nemici della privacy

L’obiettivo innato di NordVPN è quello di proteggere la tua privacy rendendo ogni connessione dati anonima e invisibile al 100%. Attivandola sui tuoi dispositivi crei una barriera inviolabile contro malware, tracker e pubblicità invasive. Adrianus Warmenhoven, consulente per la sicurezza informatica dell’azienda, ha spiegato:

Il mondo online sfida gli utenti in ogni loro singola mossa. Vuoi leggere un articolo? Decine di annunci pubblicitari e finestre pop-up sono pronte a coprire lo schermo. Un’altra minaccia alla privacy, il malware, è in agguato sui siti web e nei file pronti per essere scaricati. I siti web in cui si naviga sono anche pieni di tracker di terze parti, che analizzano la cronologia di navigazione per scoprire cosa si fa. Spetta all’utente evitarlo.

Con questa VPN attiva sarai al sicuro senza ombra di dubbio. Nessuno potrà accedere alle tue informazioni personali né ai dettagli bancari o altro di strettamente privato. Perciò approfitta subito dell’offerta e acquista la tua sicurezza al 59% di sconto.

