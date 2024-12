NordVPN lancia la sua offerta Cyber Monday sui piani di 2 anni

NordVPN rilancia la sua offerta migliore dell’anno anche nella giornata del Cyber Monday. I piani di due anni sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo.

La VPN di NordVPN consente di proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea, navigare alla massima velocità ed evitare i malware con la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro. Per i tanti servizi inclusi nello stesso piano, è ritenuta una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato.

I piani di 2 anni di NordVPN in sconto del 74% per il Cyber Monday

Il piano Base di NordVPN della durata di due anni è attivabile nella giornata di oggi del Cyber Monday al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per 24 mesi. Questo piano include il servizio VPN, con una velocità il doppio superiore rispetto alla concorrenza, più tre mesi extra gratuiti.

Se si vuole ottenere i benefici della funzionalità Threat Protection Pro, il piano da selezionare è NordVPN Plus: in offerta a 3,89 euro al mese per i primi due anni, integra lo strumento proprietario che blocca malware, tracker web e annunci pubblicitari invasivi. Inoltre, è da segnalare anche l’integrazione di un password manager con il monitoraggio di eventuali leak di dati.

L’altro piano in offerta è Ultimate, disponibile al prezzo di 6,39 euro al mese per 24 mesi. A tutte le funzionalità dei piani Base e Plus aggiunge 1 TB di spazio di archiviazione crittografata su cloud e un’assicurazione per difendersi dalle truffe informatiche e dalle frodi sugli acquisti online. Per quanto riguarda il valore della copertura, questa è pari a 5.000 euro.