NordVPN non teme confronti: la VPN completa a prezzo top

NordVPN è un’ottima scelta se stai cercando sicurezza, privacy e ottimizzazione a un prezzo interessante. Infatti, grazie alla Birthday Campaign, oggi ottieni questa VPN al 63% di sconto. Inoltre, puoi ricevere da 3 mesi fino a 1 anno extra gratis!

Le sue funzionalità sono davvero pazzesche. Riconosciute dai migliori esperti di cybersecurity, proteggono i tuoi dispositivi (fino a 7 contemporaneamente) da qualsiasi minaccia ottimizzando anche la qualità della tua connessione dati.

In pratica, installando la sua app – compatibile con tutti i sistemi operativi più diffusi – potrai collegarti ai suoi 5400 server. Fornendo una larghezza di banda illimitata, indipendentemente dal tuo operatore telefonico, sperimenterai maggiore velocità e stabilità.

Secondo gli ultimi dati di AV-Test, in certe circostanze, i server di NordVPN hanno superato i 6730 Mbps in download. Inoltre, questa è un’ottima soluzione per assicurarsi uno streaming senza buffering, anche in 4K o alta definizione.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN ti protegge più di un antivirus

NordVPN è molto più di una VPN e si comporta meglio ancora di un antivirus. Questo perché inclusa c’è Threat Protection. Si tratta di una funzionalità indipendente dai suoi server che protegge i tuoi dispositivi tutte le volte che li accendi.

I suoi obiettivi primari sono due. Il primo, quello di un potente antivirus, è di bloccare qualsiasi minaccia come tracker, hacker, malware e file infetti. Questo scudo efficiente ti assicura sicurezza e privacy 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il secondo, quello di un perfetto ad blocker, è di bloccare annunci pubblicitari, pop up e banner. Anche se può sembrare una funzionalità solo estetica, per evitare di annoiare la tua navigazione online o in app con le solite pubblicità, è ottima per la sicurezza.

Infatti, a volte, pubblicità e banner nascondono pericolose pagine di phishing o truffe di ultima generazione. Inoltre, anche la gestione dei pop up può rivelarsi particolarmente ostica autorizzando inconsapevolmente ciò che lede la nostra privacy.

Oggi è il giorno giusto per ottenere privacy, sicurezza e ottimizzazione. Attiva ora NordVPN al 63% di sconto. Grazie alla Birthday Campaign festeggi il suo compleanno, ma il regalo lo ricevi tu: da 3 mesi fino a 1 anno gratis extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.