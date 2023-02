NordVPN: prezzo ribassato, ma senza rinunciare alla sicurezza

NordVPN ha abbassato il prezzo, non il suo standard di sicurezza e privacy. Ottienila subito al 63% di sconto. Grazie all’iniziativa Birthday Campaign puoi vincere anche ulteriori mesi extra gratis di protezione. Anche se in questo momento è in forte promozione, le sue funzionalità sono incluse.

Prima fra tutte Threat Protection. Questa funzione, decisamente apprezzata dai maggiori esperti in cybersecurity, blocca all’istante qualsiasi minaccia proveniente dal web. Puoi dire addio a malware e hacker mentre navighi online. Inoltre, tutti i file scaricati vengono controllati per verificare che non siano infetti.

Inoltre, Threat Protection funziona anche come ottimo e potente ad blocker. In questo caso la sua utilità è quella di bloccare annunci pubblicitari, banner e pop up di siti internet e applicazioni. Goditi un’esperienza utente decisamente performata e protetta.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN offre le migliori tecnologie VPN

Dobbiamo comunque ricordarci che NordVPN è prima di tutto una VPN che offre le migliori tecnologie a disposizione. I suoi server, oltre 5400 distribuiti in 60 Paesi di tutto il mondo, forniscono al tuo dispositivo una connessione all’interno di un tunnel crittografato.

Ciò garantisce il massimo della privacy per un anonimato certo e inviolabile. Tra l’altro, ieri NordVPN ha anche aggiunto un Indirizzo IP Italiano dedicato con server VPN a Milano. Un incredibile vantaggio per navigazione e acquisti online.

Questa VPN fornisce anche i migliori server per una connessione realmente ottimizzata. Potrai sperimentare una velocità in download superiore senza cambiare operatore telefonico. Questo grazie alla larghezza di banda illimitata garantita sempre e ovunque.

Infine, un altro vantaggio da segnalare è la possibilità di modificare la propria posizione virtuale in qualsiasi momento. Ciò garantisce una navigazione e uno streaming senza limiti né censure. Stiamo parlando di un’ottima opportunità per godere al massimo dei contenuti di tutto il web.

Approfitta quindi di una delle migliori promozioni attive per questa soluzione. Acquista subito NordVPN al 63% di sconto. Compatibilmente con la Birthday Campaign ottieni anche mesi extra di protezione e privacy online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.