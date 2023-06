NordVPN: sconfiggi i tracker con questa VPN

Se ancora non te ne sei accorto, quando navighi online ogni tua mossa viene registrata. Acquisti, preferenze, cronologia e tanto altro è carpito dai cosiddetti tracker per diversi scopi. Ci sono quelli malevoli che li usano per realizzare truffe su misura a tuo danno, con l’obiettivo di raggirarti e aumentare le possibilità che tu cada nella loro trappola. Ci sono aziende, che nemmeno immagini, che li usano per scopi commerciali. Sconfitti il tracking con NordVPN.

Grazie a questa VPN arriva in tuo soccorso una potente funzionalità in grado di bloccare qualsiasi monitoraggio nei tuoi confronti e nei confronti della tua identità digitale. Sono ancora molti gli utenti che sottovalutano questa pratica, ritrovandosi così a dover combattere contro email fraudolente, truffe pubblicitarie e banner realizzati su misura che risultano anche inquietanti perché si propongono con temi che da poco hai cercato sul web o di cui hai conversato.

NordVPN elimina e sconfigge definitivamente qualsiasi attività di tracking a tuo danno. Aziende come Google, Apple, TikTok, Facebook e altre non riusciranno più a profilarti commercialmente. Ogni tua azione online sarà completamente anonima e senza tracciabilità. Ogni monitoraggio viene eluso da un potente anti-tracker incluso nella funzionalità Threat Protection.

NordVPN non è la solita VPN

Con Threat Protection, NordVPN è molto più che una solita VPN. Un anti-tracker elimina qualsiasi attività di spionaggio nei tuoi confronti, un anti-malware blocca qualsiasi attacco hacker a tuo danno, un ad-blocker nasconde qualsiasi pubblicità, banner e pop up da siti web e app. Inoltre, hai sempre disponibile un tunnel crittografato per incanalare la tua connessione dati e renderla così al 100% anonima.

Ogni volta che ti connetti ai suoi server ottieni un Indirizzo IP differente e una posizione virtuale diversa da quella reale. Ciò vuol dire che nessuno potrà più risalire alla tua identità con questa VPN attiva sui tuoi dispositivi. Installa la sua app universale, compatibile con tutti i sistemi operativi. Puoi attivarla in contemporanea su un massimo di 6 device.

