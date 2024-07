NordVPN: SUPER SCONTO e Giga GRATIS su Saily eSIM

NordVPN è la VPN più diffusa tra gli utenti che cercano privacy, sicurezza e ottimizzazione. Oggi attivi il servizio a un prezzo speciale! Ottieni il tuo abbonamento a un super sconto. Oltre a tanto risparmio, attivando oggi la promozione ricevi subito Giga gratis in regalo su Saily eSIM.

Saily è la eSIM per il tuo dispositivo che offre piani di navigazione online per l’estero a prezzi davvero convenienti che ordini subito e attivi quando ti servono. Questo regalo è molto utile se hai in programma di viaggiare fuori dall’Italia per le tue vacanze o per lavoro. Approfitta subito di questa occasione. Unisci l’utile al dilettevole.

Con NordVPN ottieni una VPN ricca di funzionalità a protezione della tua privacy e a ottimizzazione della tua connessione. In termini di sicurezza, la tua identità è protetta grazie al tunnel criptato dei suoi oltre 6100 server di proprietà. Ogni informazione viene resa anonima al 100% da una crittografia di livello superiore. Inoltre, ti viene fornito un Indirizzo IP e una Posizione Virtuale differenti da quelli reali.

NordVPN offre anche un sistema di protezione e ottimizzazione

Scegli NordVPN oggi stesso. Ottieni il tuo abbonamento a un super sconto. Insieme ricevi in regalo Giga gratis per Saily eSIM in base al piano che decidi di attivare. Grazie a questa VPN hai dalla tua parte un sistema di protezione completo. Oltre ai server VPN si attiva anche Threat Protection che include:

anti-malware per bloccare malware e virus da email e file corrotti;

per bloccare malware e virus da email e file corrotti; anti-tracker per fermare il monitoraggio dei tuoi dati online;

per fermare il monitoraggio dei tuoi dati online; ad-blocker per nascondere annunci pubblicitari, pop-up e banner online e in app.

Per quanto riguarda l’ottimizzazione, NordVPN dispone di server in grado di fornire una larghezza di banda illimitata quando e dove vuoi. In altre parole hai accesso a una corsia preferenziale indipendente da traffico dati e limitazioni del provider telefonico. Così hai la massima velocità disponibile e una stabilità invidiabile. Ecco come ottieni uno streaming senza buffering e un gaming a zero latenza.

Invece, cambiando posizione virtuale aggiri i cosiddetti blocchi regionali e le censure online per accedere in maniera illimitata a tutti i contenuti disponibili sul web.