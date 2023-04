NordVPN è la VPN che si installa su ogni dispositivo

Sei alla ricerca di una buona VPN, ma hai tanti dispositivi e tutti diversi da proteggere? Non ti preoccupare perché la soluzione giusta è NordVPN. Grazie alla sua app puoi installarla su tutti i sistemi operativi, anche smart TV e console. Non ci credi? Acquistala subito al 63% di sconto con 3 mesi gratis e inizia a installare la sua applicazione.

Infatti, questa app è compatibile non solo con i sistemi più diffusi. Ecco l’elenco completo dei dispositivi e/o ecosistemi sui quali è possibile attivarla: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Android TV, Fire Stick, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Raspberry, Chromebook, Chromecast, Kindle Fire, Oculus Quest.

Così avrai la possibilità di utilizzare NordVPN su qualsiasi tuo dispositivo per assicurarti il massimo della sicurezza e della privacy sempre e ovunque. Ma come fa a proteggerti questo provider? Quali tecnologie mette in campo? Scopriamo insieme perché vale la pena fidarsi di questi esperti.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: scopri come ti protegge

NordVPN è la soluzione ideale per sicurezza e privacy online. Il suo sistema di difesa e protezione gestisce ottimamente qualsiasi minaccia, rispedendola al mittente. Installata, la sua app protegge fino a 6 dispositivi contemporaneamente. Sono tre le funzionalità messe in campo da questo provider.

Tunnel crittografato che rende la tua connessione dati completamente anonima. I tuoi dati viaggiano da te alla tua destinazione internet sia quando visiti il tuo conto corrente online che quando guardi un video o utilizzi il motore di ricerca. Grazie alla Crittografia AES 256 bit gestita dai suoi server, nessuno può monitorare le informazioni che viaggiano tra te e la tua destinazione internet. ThreatProtection che svolge funzioni di anti-malware, anti-tracker e ad-blocker anche quando i tuoi dispositivi non sono connessi ai server VPN. Si tratta di un ulteriore sistema di difesa contro presunte o reali minacce online che potrebbero provocare conseguenze spiacevoli se infettassero i tuoi dispositivi. Indirizzo IP differente rispetto a quello reale con la possibilità di cambiare posizione virtuale quando e dove vuoi. Così niente e nessuno può risalire ai tuoi dati e alle tue informazioni personali quando hai attiva NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.