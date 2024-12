Norton 360 Advanced: antivirus, VPN e password manager a 3,75€ al mese

La sicurezza online non è mai stata così importante, e Norton 360 Advanced offre una soluzione completa per proteggere i tuoi dispositivi e la tua privacy digitale. Questo piano all-in-one combina un potente antivirus, una VPN illimitata e un password manager in un’unica piattaforma, semplificando la gestione della tua sicurezza informatica. Una soluzione ideale per chi cerca praticità e protezione avanzata in un unico abbonamento, a soli 3,75€ al mese grazie allo sconto del 66% ora attivo.

Antivirus, VPN e password manager: il trio imbattibile di Norton 360 Advanced

Il cuore di Norton 360 Advanced è il suo antivirus di ultima generazione, capace di rilevare e bloccare in tempo reale malware, ransomware e altre minacce informatiche. Grazie al monitoraggio costante, i tuoi dispositivi rimangono protetti contro ogni tipo di attacco, garantendo una sicurezza ottimale per tutta la famiglia.

La VPN inclusa nel piano offre un ulteriore livello di protezione, permettendoti di navigare in anonimato e in totale privacy. Con la VPN, il tuo indirizzo IP viene nascosto, rendendo le tue attività online invisibili a occhi indiscreti, anche quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche.

Il password manager è un altro strumento fondamentale offerto da Norton 360 Advanced. Con questa funzione, puoi generare, memorizzare e accedere alle tue password in modo sicuro. Le credenziali vengono salvate in un archivio crittografato, che protegge i tuoi account da accessi non autorizzati e semplificando l’esperienza di login.

Norton 360 Advanced rappresenta una soluzione completa per la sicurezza online, grazie al fatto che offre in un unico piano tutto ciò di cui hai bisogno per proteggere i tuoi dispositivi, la tua privacy e le tue credenziali. Con un’interfaccia intuitiva e strumenti avanzati, è perfetto sia per utenti esperti che per chi si avvicina per la prima volta alla sicurezza digitale.

Scopri Norton 360 Advanced e approfitta delle sue funzionalità premium visitando il sito ufficiale di Norton.