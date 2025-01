Norton 360 Advanced: antivirus, VPN e protezione minori a 3,75€ al mese

La sicurezza online non riguarda solo la protezione dei dati personali, ma anche la creazione di un ambiente sicuro per i più piccoli. Norton 360 Advanced, disponibile a soli 3,75€ al mese grazie a uno sconto del 66%, è la soluzione ideale per garantire una protezione completa per tutta la famiglia.

Oltre a includere antivirus e VPN, questo pacchetto offre strumenti avanzati di protezione minori, pensati per tutelare i più piccoli dai rischi del web.

Norton 360 Advanced: la migliore protezione minori online a soli 3,75€ al mese

Sono sempre di più i bambini e i ragazzi che navigano sul web, con tutti i rischi e i pericoli che questo comporta. Ma grazie alle funzionalità di protezione minori di Norton 360 Advanced ora i genitori hanno un aiuto in più per monitorare la presenza e l’attività dei propri figli online.

Come? Grazie a filtri per i contenuti che impediscono l’accesso a contenuti inappropriati e piattaforme pericolose, ma anche limitando le ore trascorse su dispositivi come smartphone e tablet, promuovendo così un uso responsabile della tecnologia.

Anche il tracciamento dell’attività online dei propri figli è uno strumento utilissimo di Norton 360 Advanced: permette ai genitori di avere tutte le info necessarie sull’utilizzo del web da parte dei minori, fornendo report accurati sulla navigazione.

E c’è di più: Norton 360 Advanced non si occupa “solo” della protezione dei più piccoli, ma protegge i propri dati personali e dispositivi da malware e altre minacce online. In più, la VPN illimitata garantisce totale privacy online, evitando anche che informazioni sensibili finiscano nelle mani sbagliate o, peggio ancora, sul dark web.

Una soluzione completa per tutta la famiglia, ora disponibile in sconto del 66%. Tradotto: appena 3,75€ al mese. Basta accedere alla pagina ufficiale della promozione di Norton 360 Advanced per portarsi a casa uno strumento potente, affidabile e accessibile a chiunque.