Norton 360 Advanced: ecco perchè è uno degli antivirus migliori

Norton 360 Advanced è una delle soluzioni antivirus più complete e affidabili per chi desidera proteggere la propria famiglia e i propri dispositivi da minacce online. Grazie a un’offerta speciale, ora è possibile ottenere questa suite con un risparmio del 66% a soli 3,75€ al mese, rendendola accessibile e conveniente. Ecco i principali motivi per cui si distingue tra le opzioni di sicurezza digitale.

Perché scegliere Norton 360 Advanced per la tua sicurezza online?

Con un unico abbonamento, questo software copre fino a 10 dispositivi, offrendo una difesa completa contro malware, ransomware, spyware e tentativi di phishing. Che si tratti di PC, Mac, smartphone o tablet, questa suite assicura protezione su ogni piattaforma.

Per chi ha figli, Norton 360 Advanced offre un sistema avanzato di controllo parentale, che consente di gestire e monitorare l’accesso ai contenuti web, garantendo un’esperienza online sicura per tutta la famiglia.

Oltre alla protezione contro le minacce esterne, Norton 360 Advanced offre 50 GB di backup su cloud per salvare file importanti e la crittografia per proteggere i dati sensibili. Questo sistema aiuta a recuperare i dati in caso di perdita o danneggiamento.

Ma non è finita qui. Il tool in questione include ulteriori strumenti come una VPN integrata, un gestore di password e il monitoraggio del dark web per rilevare eventuali esposizioni dei dati. Con lo sconto del 66%, Norton 360 Advanced è una soluzione ideale e completa per chi cerca una sicurezza digitale di alto livello.

Per attivare questa protezione, visita il sito di Norton.